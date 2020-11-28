Мэр города сказал, что впервые ему приходится зажигать огни на елке удаленно: "Как говорится, всегда бывает первый раз, надеюсь, что такое было в первый и последний раз. Сегодня мне больше всего хочется, чтобы в следующем году мы зажигали огни на елке без масок".

Мэр Паневежиса сказал, что, несмотря на пандемию, ничто не помешает создать праздничное настроение в сердце каждого из нас и в доме. "Желаю приятного ожидания Рождества и, конечно, здоровья", – сказал Рачкаускас.