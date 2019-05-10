Рожденную в Клайпеде пьяной роженицей девочку передали опекуну

Младенца, которого в апреле в клайпедской больнице родила пьяная роженица, передали опекуну. Глава Тельшяйского отделения службы по правам ребенка сказал, что у девочки отменный аппетит, она спокойно спит и пока не видно, чтобы у нее были какие-то особые потребности.
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"Мы обратились в суд с просьбой ограничить права матери на ребенка. Женщине не запрещено навещать дочь, однако у меня нет данных о том, что она приходила к девочке. Младенца привезли в Тельшяй и передали временному опекуну. У девочки отменный аппетит, она спокойно спит, всю дорогу из Клайпеды в Тельшяй она проспала", – сказал Андрей Павловский.

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Женщина после родов не хотела видеть младенца. В организме новорожденной врачи обнаружили 4 промилле алкоголя. У роженицы в организме было больше 2 промилле. Через несколько дней после родов женщина заявила, что хотела бы сама воспитывать ребенка, однако ее не спешат возвращать матери.

Женщина какое-то время жила в Аникщяй. Потом переехала в Расейняй, а оттуда - в Тельшяй. Врачи подозревают, что она пила на протяжении всей беременности. Женщина точно не может ответить на вопрос, знала ли она о том, что ждет ребенка.

Правоохрана проводит расследование по 137 ст. (нанесение серьезного ущерба здоровью по неосторожности, – DELFI), однако подозрения матери пока не предъявлены.

Сама женщина все еще хочет вернуть дочь. По словам павловского, с ней работают. Первый ребенок женщины растет в детском доме.

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