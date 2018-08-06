Рожать в Минске или Вильнюсе: почему белоруски выбирают роды в Литве?

Почему? Ведь, при желании, тысячу евро, которую минчанки привозят в Литву, они могут потратить и дома - 6-ой роддом Минска предлагает VIP-роды (940 евро за естественные роды и три дня в больнице, 1320 евро - за кесарево сечение и пять дней в больнице). Но количество желающих попасть на VIP-роды сильно превышает возможности больницы.

Остальным предлагают просто платные роды: 250 евро за три дня пребывания в одно-двухместных палатах повышенной комфортности (в том числе с душем и туалетом). Платить за услуги стремятся те, кто хочет дополнительного комфорта или возможности рожать у конкретного врача. В случае бесплатных родов белоруски не свободны в выборе больницы и врача - каждая женская консультация, в которых наблюдаются беременные, приписана к определенному роддому.

Вильнюс, как направление медицинского туризма, обратил на себя внимание белорусок около десяти лет назад, когда в интернете стали появляться единичные рассказы женщин, родивших в Литве. Поскольку уровень услуг в Беларуси в этой области оставлял желать лучшего (особенно много жалоб было на отношение персонала к рожающим женщинам), белоруски стали активно интересоваться возможностями родов в Вильнюсе. Эта тема актуальна и сейчас.

Минчанка Ольга, родившая сына в конце мая этого года в вильнюсской Антакальнисской клинике, серьезным преимуществом Вильнюса перед Минском считает партнерские роды: "В Вильнюсе все роды по определению партнерские (может присутствовать муж\мама\доула), это без доплаты, без справок и прохождения курсов".

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В Минске партнерские роды - платная услуга, однако мало заплатить деньги - муж должен пройти специальные курсы, принести справку о состоянии здоровья и результаты флюорографии. Но даже оплатив и принеся все справки, муж может не попасть на роды, если в зале будет одновременно рожать другая женщина. А индивидуальные родзалы есть далеко не во всех больницах.

"Еще один важный момент,- подчеркивает Ольга, - отдельная родовая палата с душем и туалетом, предродовой нет, т.е. в одной палате и схватки пережидаешь с мужем, и роды тут же, не надо переходить из одной палаты в другую, когда роды уже начались."

В Минске, к примеру, 5-й роддом, построенный в 2015 году, только с июля этого года начинает переходить на систему, когда женщина на протяжении всего периода родов и следующие два часа после них находится в одной родильной палате. На данный момент такие условия для белорусских женщин - роскошь. Дородовой период они находятся в палате, рассчитанной на нескольких человек, а непосредственно на роды должны перейти в родзал, который, обычно, рассчитан на двух одновременно рожающих женщин.

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“В индивидуальной палате вильнюсского роддома вместе с женщиной может находиться любой родственник хоть круглосуточно”, - отмечает Ольга.

Для белорусских рожениц это непривычно: платные палаты в минских роддомах есть (цена за сутки от 10 до 40 евро), но нередко это одноместные или двухместные палаты, в которых есть микроволновка, чайник, телевизор и/или холодильник. А вот санузел при этом может быть один на этаж - зависит от возможностей больницы. Посещение в таких палатах разрешено (в отличие от обычных, куда не пускают родственников) в определенные часы. Совместное проживание возможно только в VIP-палатах, в которые даже за деньги не просто попасть.

Кстати, в VIP-палате 6-ого роддома Минска рожала в 2016 году белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Имея возможность выбрать любой вариант, она предпочла остаться на родине, доверившись белорусским врачам.

Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален находились в палате квартирного типа, в которой есть двуспальная кровать, кювез для новорожденного, санузел с душевой кабиной, мини-кухня, плита, телевизор, холодильник. VIP-отделение имеет отдельный вход и включает в себя родзал и две палаты квартирного типа.

Если иностранная гражданка захочет рожать тут, роды будут стоить 1110 евро, день проживания - 230 евро.

Еще одно важное преимущество родов в Литве, на которое Ольга обратила внимание: "Ребенок всегда с родителями, с момента перерезания пуповины папой и выкладывания малыша маме на грудь, все процедуры - с согласия и под присмотром родителей, никаких манипуляций без их согласия. Ребенка не докармливают, не допаивают, сосок не дают, поддерживают грудное вскармливание".

В Беларуси же, в большинстве случаев, ребенка после родов забирают в отделение для новорожденных, а маме приносят, когда посчитают нужным. Если женщина после кесарева сечения, то разлука с ребенком может затянуться почти на сутки. Естественно, в это время ребенка кормят смесями из бутылочки.

И, наверное, главное преимущество Вильнюса - все женщины, рассказывающие о своем опыте родов в Литве, и Ольга не исключение, отмечают хорошее человеческое отношение:

"Я принесла мои пожелания по ведению родов, и мы обсудили всё с акушеркой и врачом. Никто не закатывал глаза, а вполне серьёзно отнеслись. Надо обязательно обсудить то, что ты хочешь, и они по максимуму всё возможное сделают. Я получила то, что хотела от роддома. Конечно, чего-то сверхъестественного не ожидала, это всё же больница. Но нормальное человеческое отношение и достойные бытовые условия, а также возможность максимального невмешательства (насколько это возможно в родах) я получила. Для меня это был идеальный вариант", - рассказывает Ольга.

Идеальные роды обошлись родителям из Минска в 1350 евро. В эту сумму вошли естественное родовспоможение, эпидуральная анестезия, контроль за новорожденным, трехдневное проживание в индивидуальной палате. Если бы женщина отказалась от анестезии, вышло бы на 170 евро дешевле. Кесарево сечение, в случае необходимости, подняло бы цифру до 1500 евро.

К расходам семей из Беларуси на роды в Вильнюсе нужно добавить стоимость виз (1 виза - 60 евро) и проживание в Литве - если есть возможность, арендуют квартиру сроком до месяца, экономный вариант - приехать вплотную к родам, а из больницы - прямиком на границу.

Но сначала отец должен получить новорожденному справку для возвращения на родину. Для этого нужно оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении, перевести его с литовского языка на русский, нотариально заверить. С фотографией малыша на белом фоне и всеми документами, отец отправляется в белорусское консульство, где получает для ребенка справку о возвращении. Все родители хором отмечают оперативную работу и отзывчивость литовских чиновников.

Планируя роды в Вильнюсе, белорусские семьи обычно рассматривают несколько возможных вариантов клиник и больниц. Человеческий фактор тоже играет немалую роль: имена и телефоны заведующих отделениями находят на любом форуме, где обсуждают роды в Литве. И хотя не каждой удается попасть на роды именно к заведующему, все об этом мечтают. Справедливости ради нужно отметить, никто из женщин не жалуется на тех врачей, которые принимали у них роды, все остаются довольны.