Двое военных отправятся в Украину сразу же, оставшиеся десять - через четыре недели. Они будут готовить украинцев вместе с инструкторами из США.

Это уже вторая ротация представителей батальона в Украине. В целом в этой страны местные силы обучают около 30 литовцев.

Инструкторы литовской армии помогают готовить украинских военных с августа 2015 года, учения проходят в центральной части Украины, на севере и западе.

Представители вооруженных сил утверждают, что литовские военные непосредственно не участвуют в боевых действиях на востоке стране.