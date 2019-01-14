Более десяти военных Батальона пехоты им. Князя Вайдотаса вооруженных сил Литвы в понедельник отправились в Украину, где примут участие в миссии по обучению местных сил.
© JAV Armijos nuotr.

Двое военных отправятся в Украину сразу же, оставшиеся десять - через четыре недели. Они будут готовить украинцев вместе с инструкторами из США.

Это уже вторая ротация представителей батальона в Украине. В целом в этой страны местные силы обучают около 30 литовцев.

Инструкторы литовской армии помогают готовить украинских военных с августа 2015 года, учения проходят в центральной части Украины, на севере и западе.

Представители вооруженных сил утверждают, что литовские военные непосредственно не участвуют в боевых действиях на востоке стране.

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