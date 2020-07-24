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На этой неделе в Литве было подтверждено более 50 новых случаев коронавируса, обстоятельства заражения большинства ясны, и это радует, утверждает Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
Рост новых случаев COVID-19 в Литве: обстоятельства заражения ясны
© DELFI / Andrius Ufartas

"Число случаев растет, это демонстрирует, что нельзя расслабляться, но отрадна тенденция того, что большинство случаев, которые выявляются, идентифицируются, обстоятельства заражений ясны, они изолируются", – заявила на пресс-конференции в пятницу представитель НЦОЗ Эгле Коркут.

По словам Э. Коркут, самоизоляция является одной из важнейших мер, которая сокращает риск распространения вируса.

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"Мы хотим обратить внимание на важность самоизоляции, ведь выявленные вчера 12 случаев в Каунасе были проверены на прошлой неделе, их анализы были отрицательными, а на этой неделе при повторном исследовании они уже стали положительными" – сказал представитель НЦОЗ.

"То, что после контакта в начале изоляции человек еще не выделяет вирус, не означает, что он не заболеет. Изоляцию нужно честно соблюдать до последнего дня, который указали специалисты", – пояснила она.

Общее количество зараженных коронавирусом в Литве составляет 1986, выздоровели 1616 человек.

Только за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев. По подсчетам BNS, это максимальное суточное количество с начала мая.

Сейчас коронавирусом больны 277 человек. В изоляции находится 99 человек.

От коронавируса скончались 80 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.

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