Весной в Литве снизились не только масштабы продаж, но и цены на аренду. По данным портала aruodas.lt, в Вильнюсе и Каунасе во время первого карантина цены на аренду снизились, однако, по словам представителя портала Виктории Степонавичюте, со второй половины лета они начали расти.

"Осенью и сейчас средняя стоимость аренды в Вильнюсе и в Каунасе выше, чем была летом – соответственно на 5% и 3%. Аренда осенью в этом году стоит дороже, чем осенью 2019 года – в Вильнюсе на 2%, в Каунасе – на 10%, в Клайпеде – на 2%", – сказала она.

Представитель портала aruodas.lt видит несколько тенденций - спрос сейчас на 3% выше, чем месяц назад. Предложений стало на 16% больше, чем в ноябре 2019 года. Кроме того, в этом году много людей просматривает объявления, на 25% больше, чем в прошлом году в это время.

Средняя стоимость арендной платы за однокомнатную квартиру в Вильнюсе составляет 320 евро, а двухкомнатной – 480 евро. В Каунасе соответственно 270 и 400 евро, в Клайпеде – 220 и 350 евро.

Эксперты также наблюдают перемены на рынке аренды. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что цены на долгосрочную аренду в Литве не только стабилизировались, но и немного выросли в сравнении с другими странами Балтии, где ситуация в этом секторе хуже. Иначе обстоят дела в сфере краткосрочной аренды жилья. Не все эти квартиры можно сдавать на долгое время, поскольку они не предназначены для длительного проживания. Кроме того, эти квартиры обычно находятся в центральной часто города, поэтому и аренда дороже, а большую цену не все могут себе позволить заплатить. В таком случае приходится снижать цены.

"На остальной части рынка цены не менялись, и это основной вопрос, почему? Ведь в Эстонии и Латвии цены снизились. Видимо ситуацию изменили демографические перемены, особенно в Вильнюсе. Число жителей столицы, включая район, увеличилось на 10 000. Это много, поэтому на рынке жилья и наблюдается взрыв, мы видим рекордные покупки жилья в октябре", – напоминает экономист.

Он отмечает, что во время пандемии в Литву вернулось много людей, уехало гораздо меньше, в этом разница с кризисом 2007-2008 гг. Также экономист заметил, что этот кризис меньше сказался на занятости людей, особенно в Вильнюсе. В Вильнюсе уровень занятости выше, чем в прошлом году.

"Надо иметь в виду, что в Вильнюсе создано немало рабочих мест в сфере ИТ, Литва в этом году стала лидером по экспорту услуг ИТ, и лидером в секторе финансовых услуг, это такой интересный перелом, поскольку в сфере здравоохранения – кризис, но есть секторы, которые его не ощущают", – сказал он, заметив, что зарплаты этих специалистов очень большие.

"Лица, работающие в зарубежных компаниях, но живут в Литве, снимают жилье, ведь здесь дешевле. Они могут работать удаленно", – пояснил Маурицас, заметив, что другие страны Балтии потеряли поток туристов, а с ним и клиентов на аренду, в них не увеличилось число жителей, это и сказалось о снижении цен.

Если экономист связывает рост цен с наличием платежеспособных арендаторов и ростом спроса на аренду, то глава компании Realdata Арнольдас Антанавичюс считает, что это только искаженная статистика - в сегменте долгосрочной аренды оказались квартиры, которые раньше сдавали на короткое время, а они находятся рядом с центром, поэтому их аренда стоит дороже.

Антанавичюс сказал, что если брать цены до карантина и сейчас на аренду тех же объектов, то видно, что цены стабилизировались.