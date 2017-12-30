Россия попросила Литву увеличить число мест голосования на президентских выборах, которые состоятся весной следующего года.
© DELFI / Tomas Vinickas

По данным Министерства иностранных дел Литвы, такую просьбу передало посольство РФ. Ее сейчас рассматривают.

"МИД подтверждает, что из российского посольства в Литве получена нота с такой просьбой. Сейчас ее рассматривают", – указал МИД в ответе BNS.

По данным МИД, подобные просьбы поступают перед каждыми выборами в России.

К примеру, в сентябре 2016 года во время выборов в российскую думу россияне могли голосовать в Литве в четырех городах – в Вильнюсе, Клайпеде, Шяуляй и Висагинасе. Во время думских выборов в Литве голосовали около 2000 россиян.

Аналитики почти не сомневаются, что в марте 2018 года на выборах президента России победу одержит нынешний президент Владимир Путин.

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