У всех разная повестка видения настоящего и будущего России. Панели форума посвящены совершенно разным вопросам – от итогов президентских выборов, сценариев развития России до деятельности эмигрантских структур в Европе и обсуждения России на международной арене.

Последнему вопросу и была посвящена панель первого дня Форума "Россия на международной арене: взгляд с Запада", в которой приняли участие политический эксперт Джейсон Смарт, журналист Борис Райтшустер, глава Института Европы университета Витаутаса Великого Вигаудас Ушацкас и литовский парламентарий, консерватор Мантас Адоменас. Международная арена была обозначена сирийским вопросом и отношениями России с Западом сейчас и его вариантами в ходе очередного срока нахождения Владимира Путина на посту президента РФ.

Ведущий панели, украинский журналист Питер Залмаев сразу поинтересовался у участников дискуссии, не стоит ли говорить уже о вероятности начала "горячей войны", ведь Россия аннексировала Крым еще в 2014 году. Немецкий журналист Борис Райтшустер отметил, что такая война идет в Украине и там ежедневно погибают люди, тем не менее на Западе, в его случае в Германии, не хотят видеть холодной войны, поэтому не приходится говорить и о "горячей". Однако, сам он считает наоборот.

"Есть очень большая разница, она в том, что тогда (времена холодной войны - DELFI) были четкие правила, которые соблюдали, а СССР в Европе был ориентирован на сохранение статус-кво и не перешел в Европе границ, но готов был защищать те границы, которые были. Сейчас в России, увы, как мы видели по Украине, наоборот, так что сейчас мы имеем что-то хуже, чем холодная война. Москва уже не играет по правилам", - заметил он.

В свою очередь, бывший посол ЕС в России Ушацкас заметил, что "мы находимся не в условиях холодной войны, а в условиях войны гибридной, которую Путин начал с 2014 года" и проявляется она не только в военных действиях на востоке Украины, но и "в кибератаках по свободным обществам ЕС и США".

"Это проявляется и в отравлении граждан на улицах Великобритании, что случилось со Скрипалями. Это, конечно, неприятно признать. Я представлял 28 стран ЕС во время сложнейших моментов истории Запада и России и хорошо знаю, насколько это было неудобно признать реальность, с которой мы столкнулись. Прошел год или два с аннексии Крыма, когда мы признали, что находимся в условиях самых глубоких противоречий", - говорил бывший министр иностранных дел Литвы.

И сегодня, по его словам, западный мир стоит на пороге больших изменений. Многое будет зависеть от того, как поведут себя США и их союзники в отношении химических атак в Сирии. События могут перейти в на другой уровень, что может иметь последствия не только для Сирии, но гораздо шире, полагает бывший дипломат.

"Но это может привести и к переговорам, в зависимости от того, как поведут себя Трамп и Путин, которые, с моей точки зрения, оба хотят переговоров и принимать общие решения. И они будут переломными в отношениях Запада и России, чем я все-таки доволен и должен признать откровенно, что когда мы ввели санкции, я не думал, что мы продемонстрируем такую стратегическую дисциплину и выдержим общую позицию. И общая позиция остается", - заключил он.

Продолжая разговор о санкциях и их эффективности, литовский парламентарий консерватор Адоменас, которого представили как политика из Латвии, утверждал, что "радоваться тому, что европейские страны единогласно выслали дипломатов - это радоваться тому, что не все воины убежали с поля боя": "Это должно быть само собой разумеещимся среди стран-членов одного альянса".

"Каждый раз, когда политологи говорят, что удалось продлить санкции, для меня это является знаком того, что ориентация изначально идет на капитуляцию. Но может ли такое воинство победить?", - обратился он к сидящим в зале.

Возвращаясь к вопросу о новой холодной войне, Адоменас обратил внимание на то, что на днях в Сейме Литвы была образована группа друзей европейской России. "В первый же день ее существования одна седьмая нашего парламента записались в эту группу. Это показыват нашу цель, какой мы видим Россию - Россию европейскую, демократическую, свободную в Европе. Есть ли такая цель у Западных держав или же это реакция на вызовы, которые приходят из России и пассивная реагирующая позиция", - отметил Адоменас, перечислив примеры таких ситуациях: отравление Александра Литвиненко, Скрипалей, война в Грузии, Украине.

"В этом вся позиция западных стран, которая сводится к тому, чтобы угадать следующую точку удара, вместо того, чтобы перебросить игру на другую сторону площадки. В этом основное отличие ситуации от холодной войны Рейгана, Тэтчер и т.д. В этом и заключается сегодня главный вызов: как сделать эту игру не пассивной, а активной. Для этого нужна цель и ее общественная поддержка. Нынешние войны – это не вопрос ракет и техники. Победы и поражения происходят на экранах телевизоров. Дело в том, возможна ли поддержка активной политики западных стран в отношении России? Проблема в том, что нет инструментов противостояния кремлевской дезинформации", - заключил Адоменас.

К этому литовский парламентарий добавил, что важно обращать внимание не только на вмешательство в выборы, а на распространение идей, манипуляции и теории заговора, "в чем Кремль преуспел намного больше".

"Распространение и экспорт "полезноидиотства" становится стратегической целью промышленности Кремля. И у Запада не находится инструментов этому противостоять. Эмбарго Запада должно быть направлено на распространение "полезноидиотства", - предложил литовский политик новый вид санкций.

У американского политтехнолога Джейсона Смарта ведущий поинтересовался его мнением по поводу актуальной на сегодняшний день сирийской проблеме. "И одному президенту, и другому выгодно, чтобы был какой-то конфликт, чтобы отвести внимание от внутренних проблем", - ответил американский эксперт.

"В США Россию считают врагом, в России Путину выгодно, чтобы США воспринимались как враг. Когда были хорошие отношения с Бушем, для Путина это не было выгодным, поскольку общество тогда к США относились очень негативно. И сейчас, как это было в СССР, США нужно использовать как великого дракона, с которым нужно бороться", - рассуждал Смарт.

По его словам, для Трампа же сейчас выгодно показать Россию в качестве врага из-за внутренних проблем. "Во-вторых, ФБР сейчас ведет дело, нужно показать, что он против России. В-третьих, Путина выгодно назначить врагом. Все президенты США в начале президентства никогда не говорили непосредственно против президента непосредственно России. Это дипломатический шаг. В-четвертых. В свое время Обама ничего не предпринял после появления химического оружия в Сирии. Это прекрасная возможность продемонстрировать, силу, что America first и может контролировать дела в мире. Для Трампа это возможность. А Трампу как раз нужно отвлечь внимание от новостей и переключить его на другое", - объяснил свое видение ситуации эксперт.

Смарт не видит необходимости говорить о холодной войне и считает, что действия начнутся в Сирии: "Другой вопрос, как они начнутся".

"Почему это делают Трамп и Путин, я понимаю. Что это значит для будущего стран, вопроса международных отношений – это другое. Но как внутренний вопрос это выгодно и одному, и другому, поэтому мы, к сожалению, идем к кризису", - заключил политтехнолог Смарт. В то же время он ответил, что "Трампу невыгодно плохо говорить о Путине, ему выгодно встречаться с ним, а если говорить о нем плохо, то встречаться будет труднее".