Заведующая Консульским отделом посольства России в Литве Татьяна Новожилова в среду подтвердила журналистам, что этот порядок, который вводится с 1 июля для поездок в Калининградскую область, будет распространяться на граждан 53 государств, в том числе – всех государств-членов Евросоюза (ЕС).

"Думаю, что такое упрощение позволит людям ехать по своим личным делам, чаще встречаться с близкими, которые проживают на территории России. На мой взгляд, это хороший, позитивный шаг для граждан, которые проживают в перечисленных в списке странах, особенно для Литвы, Латвии, Эстонии, потому что родственные, дружеские отношения остаются", - сказала Т. Новожилова.

МИД Литвы в среду сообщил, что получил соответствующую ноту России. Т. Новожилова говорит, что официально Литва была информирована о новом порядке во вторник.

Дипломат утверждала, что электронные визы будут выдаваться тем, кто едет с туристическими, коммерческими, гуманитарными или культурными целями. В других случаях придется обращаться за визой в посольство. Представители России надеются, что новый порядок увеличит потоки туристов в Калининградскую область.

До этой поры одноразовые визы в Россию стоили 35 евро.

Не менее чем за четыре календарных дня до намечающейся поездки граждане Литвы должны заполнить электронную форму на сайте МИД России и приложить свое фото. Паспорт тех, кто едет Калининградскую область, должен действовать еще не менее полугода, также необходима страховка здоровья.

Такая виза действительна 30 дней и разрешает пребывание в Калининградской области не более восьми суток с момента въезда. Въезд на другие территории России с этой визой невозможен. Въехать по одной визе можно будет один раз.

Визу рекомендуется распечатать, однако пограничникам достаточно будет показать ее электронную версию в мобильном телефоне.

По словам российских дипломатов, прошение о выдаче виз может быть отклонено или уже выданная виза может быть отозвана, если выяснится, что человек нарушил законы в России или Белоруссии.

Перечень всех государств, а также пунктов погранконтроля, через которые можно въехать в Калининградскую область, будет обнародован 1 июля. В частности, визой можно будет воспользоваться и при полете самолетом в аэропорт Храброво. Полеты в этот аэропорт выполняются из Риги.

В числе других государств, на которые будет распространяться визовая льгота – Бахрейн, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Северная Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция, Япония. В списке нет Великобритании, а также США. На США распространяются другие соглашения.