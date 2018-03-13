"На днях я получил письмо следующего содержания: "Если хотите жить, то до 16 марта вам необходимо покинуть территорию России. За два дня до выборов вас в стране быть не должно. Также предупредите своих слушателей, что у вас все хорошо и умирать вы не собираетесь, потому что пройдет информация, что у вас случился кризис и вы решили свести счеты с жизнью", – заявил журналист.

Сотник отметил, что автор письма предупредил, что его хотят поместить в психиатрическую больницу или инсценировать его самоубийство.

"Я эвакуировал свою семью из России. Со мной все в порядке, умирать я действительно не собираюсь. И 6 марта мы покинули вместе с семьей территорию Российской Федерации. Мы выехали через Беларусь на машине и пересекли границу Литвы. Сегодня мы находимся вне зоны досягаемости российских спецслужб", – рассказал он.

Журналист отметил, что склонен верить написанному в письме.

"Это не бегство. Это скорее инстинкт самосохранения, а также выполнение нормальных обязательств перед своей семьей и перед новорожденным сыном", – пояснил он.

Сотник подчеркнул, что его канал не прекращает работу.

20 сентября 2016 года Сотник опубликовал открытое обращение, в котором заявил, что покидает территорию РФ в связи с угрозой для его жизни. Журналист некоторое время прожил в Грузии, после чего вернулся в Россию.