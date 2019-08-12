Российский военный самолёт из-за плохой погоды влетел в воздушное пространство Литвы

Российский военный пассажирский самолет Ту-134 на прошлой неделе, пролетая над Балтийским морем, из-за плохих погодных условий залетел в воздушное пространство Литвы, сообщили в понедельник в Министерстве обороны.
Rusijos lėktuvas
© AFP / Scanpix

Самолёт 6 августа встретили и сопровождали истребители воздушной полиции НАТО. Самолёт летел с включённым радиолокационным ретранслятором, имел план полёта и поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением.

"Нарушение воздушного пространства произошло из-за плохой погоды, и пилот самолёта предупредил об этом", - сказала BNS пресс-секретарь Минобороны Аста Галдикайте.

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В общей сложности истребители НАТО на прошлой неделе для сопровождения российских военных самолётов, пролетавших над международным пространством над Балтийским морем, взлетали девять раз.

В основном это были истребители. Некоторые из них не поддерживали радиосвязи, не представили план полёта, либо летели с отключенным радиолокационным ответчиком.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.

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