Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в Вильнюсе, сообщил в среду новостной портал lrytas.lt и разместил его фото из одного вильнюсского ресторана.
Aleksejus Navalnas
© AP / Scanpix

43-летний лидер оппозиции А. Навальный и его соратники нынешним летом организовали протесты в Москве, когда на улицы с требованиями справедливых выборов вышли тысячи людей.

В августе российские следователи начали расследование об отмывании денег в Фонде А. Навального, который собирает пожертвования от населения, и обвинили его в том, что он принимает незаконно полученные средства.

В этом месяце Фонд А. Навального был объявлен "зарубежным агентом", в офисах лидера оппозиции не раз проводились обыски.

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