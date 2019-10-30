43-летний лидер оппозиции А. Навальный и его соратники нынешним летом организовали протесты в Москве, когда на улицы с требованиями справедливых выборов вышли тысячи людей.
В августе российские следователи начали расследование об отмывании денег в Фонде А. Навального, который собирает пожертвования от населения, и обвинили его в том, что он принимает незаконно полученные средства.
В этом месяце Фонд А. Навального был объявлен "зарубежным агентом", в офисах лидера оппозиции не раз проводились обыски.
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