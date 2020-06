Российский эколог: реакторы "Росатома" и АЭС в Беларуси - это вопрос суверенитета стран Балтии

Развивающий атомные проекты по всему миру "Росатом" использует проекты возведения АЭС в качестве инструментов влияния в странах строительства, в то время как средства на реализацию этих проектов берутся из госбюджета РФ. В предисловии к докладу с резкой критикой работы "Росатома" выступил бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов. "Росатом" – одна из самых непрозрачных российских корпораций и один из крупнейших получателей субсидий из средств российских налогоплательщиков", - пишет он в предисловии.

Соавтор доклада Владимир Сливяк называет атомные проекты "Росатома" за рубежом (на большинство которых страны получают от России кредиты) сомнительными, особенно в условиях необходимости борьбы с пандемией. Кроме того, он отмечает, что в Россию ещё возвращаются и ядерные отходы.

В 2020 году из списка реакторов в стадии активного строительства "Росатомом" будет исключен реактор в Беларуси. Вопрос строительства, а теперь уже и скорого запуска первого реактора, в последнее десятилетие является крайне болезненным для Литвы и краеугольным камнем в отношениях с соседней Беларусью.

Собеседник DELFI Владимир Сливяк, сопредседатель российской экологической группы "Экозащита!", автор книги "От Хиросимы до Фукусимы", утверждает, что белорусский президент Александр Лукашенко всё ещё надеется, что в ЕС начнут покупать энергию с этой АЭС и это, по его мнению, главная причина, стоящая за этим проектом.

"Если бойкота белорусской энергии в Европе не будет, это повысит зависимость от энергопоставок, которые находятся под контролем Владимира Путина. На мой взгляд, это один из ключевых моментов для будущего Европы - он определит будущее европейской политики на многие годы. Лидерам стран Балтии стоит подумать о том, насколько им дорог суверенитет, которого они добились в 1991 году", - утверждал он в интервью DELFI.

- В предисловии к докладу Владимир Милов, занимавший в свое время пост заместителя министра энергетики РФ пишет, что "Росатом" - одна из самых непрозрачных российских корпораций и крупнейших получателей средств российских налогоплательщиков. В чем непрозрачность работы этой корпорации? В чем отличие ее работы от деятельности компаний подобного рода других стран?

- Например, вы не найдете независимых подсчетов, сколько на самом деле стоит построить российский реактор. Есть только официальные цифры, вызывающие серьезные сомнения. Чтобы сделать независимую оценку, необходимо получить доступ к документам, которые "Росатом" не показывает. Кроме того, из бюджета России выделяются очень крупные суммы для проектов "Росатома", но невозможно подсчитать, сколько именно, потому что часть бюджета закрыта, а в открытой части деньги для "Росатома" рассредоточены по разным разделам. Нам пришлось самостоятельно считать, сколько денег выделяется на строительство российских АЭС в других странах, потому что официально такой цифры в открытых источниках нет. Оказалось, что это как минимум $90 млрд, совершенно гигантская цифра.

В России деятельность "Росатома" включает в себя как военную, так и гражданскую атомную энергетику, так далеко не везде. И если понятно почему военная деятельность может носить секретный характер, то совершенно необоснованным выглядит закрытие информации об экологических последствиях деятельности атомных предприятий. Экологический ущерб - это не бомбы и ракеты, эта информация должна быть полностью доступна. Например, независимые эксперты не могут попасть на предприятия по обогащению урана в Новоуральске, куда ввозят немецкие радиоактивные отходы (урановые хвосты), или на комбинат "Маяк", где перерабатывается отработавшее ядерное топливо с атомных станций. Если иногда "Росатому" нужно показать, какой он прогрессивный, на некоторые предприятия могут пустить тщательно отобранных людей, чтобы сделать картинку и написать об открытости на сайте госкорпорации. Но возможность осмотреть то, что нужно, а не то, что хотят показать люди из "Росатома", практически исключена. К сожалению, для авторитарного общества такое положение вещей норма – полноценный гражданский контроль в России организовать невозможно.

- Иран, Египет, Китай, Турция, Беларусь, Армения, Финляндия, Венгрия. В планах - Болгария и Саудовская Аравия, Узбекистан. География проектов "Росатома" и заявленные цифры внушительны. Проекты рассредоточены по всему миру, средства — миллиарды. Вы в своем докладе пишете "об экономически сомнительных иностранных проектах "Росатома". В чем сомнительность момента?

- Если проект экономически выгоден – в нем захотят участвовать разные инвесторы и, прежде всего, частные банки. "Росатом" очень хочет привлекать инвестиции в свои проекты, запрета тут нет. Например, одной из ключевых причин остановки строительства Балтийской АЭС около Калининграда стало то, что за несколько лет активного поиска инвесторов так и не нашли. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы продать 49% долю в этом проекте. В Турции "Росатом" уже около трех лет также пытается продать 49% своей компании, строящей АЭС, но безуспешно. Когда мы смотрим на проекты "Росатома", то видим, что они существуют только благодаря государственным кредитам из России, покрывающим почти всю стоимость строительства АЭС. И если никто другой вкладывать не хочет, значит проекты экономически сомнительны, и финансируют их по иным соображениям. Первым из которых, очевидно, является расширение влияния Кремля в тех или иных регионах мира. Проекты АЭС существуют не за тем, чтобы извлекать прибыль, а затем, чтобы ставить другие страны в зависимость от России, сколько бы это ни стоило.

- "Росатом" ведёт проекты и в странах ЕС (Финляндия, Венгрия, участвует в конкурсе в Болгарии) и других, в том числе и крупных, странах — Турция, Китай и т.д. Это не прибавляет проектам привлекательности для частных инвесторов? География проектов звучит внушительно, а атомная энергетика в мире занимает далеко не последнее место...

- У частных инвесторов атомная энергетика давно и твердо непопулярна из-за высоких рисков и издержек. Для атомных проектов обычным делом являются задержки в строительстве, которые обходятся в круглые суммы. Например, проекты "Росатома" в Венгрии и Финляндии уже задерживаются на несколько лет. Кроме того, аварии на АЭС по-прежнему возможны. Только мир успевает забыть об одной ядерной аварии, случается другая. Катастрофа на японской АЭС была меньше десяти лет назад, да и про Чернобыль многие еще помнят, потому что его последствия в виде радиоактивно загрязненных земель есть до сих пор.

Сама по себе атомная энергетика при честном подсчете всех затрат является очень дорогим способом производства энергии. Ее доля в мире сокращается и, объективно, нет никаких предпосылок для того, чтобы она в будущем выросла. Большинство реакторов очень старые, их будут выводить из эксплуатации, а новых на замену не строят по вышеобозначенным причинам. Возобновляемые источники энергии настолько бурно развивались последние годы, что сильно подешевели и заставили многих инвесторов задуматься о целесообразности трат на традиционную энергетику.

Отсутствие частных инвестиций остановило развитие атомной энергетики в конце 1970-х в США, когда случилась авария на Три-Майл-Айленд. Сейчас происходит ее сворачивание в Европе. И хотя есть ряд стран, которые все еще хотят строить реакторы, количество выводимых атомных мощностей все равно значительно превысит количество строящихся. Стратегически, это устаревшая технология, от которой отказывается большинство, а главное рынок. И если бы не политические амбиции Путина, продвигаемые в числе прочего с помощью атомных проектов, стран с новыми АЭС в Европе почти не осталось бы.

- Скажется ли мировая ситуация, связанная с коронавирусом на проектах "Росатома"? Спутала ли планы пандемия?

- Эпидемия может несколько задержать как реальное строительство АЭС, так и подписание контрактов в новых странах. Росатом планировал в этом году начинать активное строительство в Египте, Турции и Китае. Планировал подписать контракт с Узбекистаном. Трудно сказать, будет ли это осуществлено и когда, эпидемия может осложнить продвижение проектов.

- На чем основаны утверждения о том, что Россия использует средства на нужды "Росатома" из Фонда национального благосостояния? Как это сказывается на российских налогоплательщиках?

- Все проекты российских АЭС в том или ином виде финансируются за счет налогоплательщиков. Один из каналов финансирования – Фонд национального благосостояния, один из основных элементов пенсионной системы в России. Из ФНБ выделяли несколько миллиардов долларов на проект АЭС в Финляндии, строительство которого в очередной раз отложено на несколько лет. Также российские власти заявляли о том, что могут профинансировать из средств ФНБ проект строительства АЭС в Египте, а это не менее 20 млрд долларов. Проекты АЭС являются весьма рискованными вложениями, не говоря уже о том, что есть значительные сомнения в том, что такие страны, как Египет, действительно вернут эти средства когда-либо. А это все-таки реальные пенсии жителей России.

- В докладе указано: ожидается, что в 2020 году из списка реакторов в стадии активного строительства будет, с учетом планируемого ввода в эксплуатацию, исключен как минимум один объект – первый реактор в Беларуси. Сроки запуска не раз переносились, СМИ сообщали об опасных инцидентах на площадке в Островце. Судя по заявлениям Лукашенко и российских чиновников, ситуация с кредитом тоже непростая. Что вы можете сказать об этом проекте?

- Это в чистом виде политический проект, конечно же. Лукашенко никогда не стал бы тратить $10-12 млрд собственных средств на строительство АЭС, но если дают даром, то почему бы не взять. При этом, государственный кредит России вначале выделили под более высокий процент, чем для остальных стран. Затем Лукашенко инициировал пересмотр условий и, скорее всего, ставка по кредиту будет снижена примерно в полтора раза, до обычных в таких случаях 3%. Этот проект конечно повысит риск ядерных аварий в регионе просто по факту появления АЭС, полную безопасность которой никто гарантировать не может. Но, похоже, для президента Беларуси это не проблема. Напомню, что ранее он ввел в сельскохозяйственный оборот земли, радиоактивно загрязненные в результате Чернобыльской катастрофы. На мой взгляд, Лукашенко всё ещё надеется, что рано или поздно в ЕС начнут покупать энергию с этой АЭС, и это главная причина, стоящая за этим проектом.

- Что вы можете сказать о позиции Литвы и её перспективах в контексте ЕС по строительству Островецкой АЭС? Есть ли у нее еще какие-либо инструменты, чтобы остановить запуск или работу этой АЭС? Как вы оцениваете действия Литвы в плане призыва к бойкоту покупки электроэнергии с Островецкой АЭС? Как видим, некоторые соседние Латвия действуют иначе...

- Проект АЭС в Беларуси, конечно же, очень сильно зависит от европейской солидарности. Если никто не будет покупать энергию у Лукашенко – не будет смысла вводить в эксплуатацию второй блок. А это уже вдвое снизит риск аварий, но дело далеко не только в этом. России эта энергия не нужна – потребление не растёт, а мощностей в избытке. В этой ситуации, конечно, членов ЕС будут соблазнять низкими ценами, главный смысл строительства этого объекта именно в экспорте. Увы, если бойкота белорусской энергии в Европе не будет, это повысит зависимость от энергопоставок, которые находятся под контролем Путина. На мой взгляд, это один из ключевых моментов для будущего Европы - он определит будущее европейской политики на многие годы. Лидерам стран Балтии стоит подумать о том, насколько им дорог суверенитет, которого они добились в 1991 году.

- Что вы можете сказать о безопасности этого объекта в случае запуска?

- Во время строительства произошло немало инцидентов, которые свидетельствуют о том, что культура безопасности при возведении этого объекта оставляет желать лучшего. Любая атомная станция не может считаться полностью безопасной, всегда возможно сочетание различных факторов, способное привести к аварии. Например, в новых реакторах устанавливают ловушку расплава – "Росатом" подает это как большое достижение, повышающее безопасность. Но она никак не поможет в случае выброса радиации в атмосферу. Более того, наличие самой ловушки расплава - это мера на случай самой тяжелой аварии – с расплавлением активной зоны реактора. Значит такая авария все-таки возможна. Напомню, что до Чернобыля реакторы РБМК считали самыми надежными, до Фукусимы атомная энергетика Японии считалась эталоном безопасности. Есть еще вопрос с радиоактивными отходами, которые надо хранить в течение длительного времени и в этом процессе также возможны инциденты с выходом радиации в окружающую среду. Думаю, любому здравомыслящему человеку понятно, что появление работающей атомной станции там, где ее раньше не было – это большое количество новых рисков. В случае с АЭС в Беларуси – это риски для всех сопредельных государств.

- Литве с большим трудом удаётся привлечь достаточное внимание ЕС к этому проекту. Почему (а это так) тема опасности строительства АЭС не производит должного резонанса (хотя он, безусловно, есть)?

- В ЕС много стран, у которых есть масса повседневных проблем и для того, чтобы какая-то специфическая проблема вышла на первый план - нужны экстраординарные усилия. Конечно, дело не только в том, что делает Литва, но и в недостаточном внимании со стороны главных стран Европы. Это внимание слишком сильно рассредоточено, есть много внутренних проблем. Но в большей или меньшей степени так было всегда. Нужно быть активнее, вода камень точит.

- "Росатом" и страны Запада. Если коротко — в чем специфика их отношений?

- "Росатому" до сих пор удается оставаться в стороне от каких-либо значительных санкций. Он активно участвует в бизнесе, связанном с ядерным топливом в Европе и США, имеет проекты по строительству АЭС в Венгрии и Финляндии, деньги на которые забирают из кармана налогоплательщиков в России. Само по себе это означает, что на Западе, и в ЕС, в частности, у "Росатома" есть много партнеров, на него работают дорогие лоббисты. Разве может быть иначе, когда речь идет о, возможно, самой важной для международного влияния Кремля государственной корпорации?

- В докладе вы увязываете "экономическую сомнительность" проектов "Росатома" с "политическим влиянием в других странах", с выделением средств из российского бюджета. При этом в Россию возвращаются и ядерные отходы. В других странах всё иначе? Какова ситуация с американскими, французскими и атомными гигантами в других странах?

- Главная причина, почему "Росатом" нарастил объём заказов (который значительно меньше, чем заявляемые 36 новых реакторов, однако все-таки внушительный) – возможность оплачивать эти проекты на счет российских налогоплательщиков. А когда цели этих проектов скорее политические, чем какие-либо еще – даже не требуется демонстрировать, что вся эта деятельность имеет экономический смысл. На Западе никто не может себе этого позволить. Если кто-то хочет строить АЭС – он идет искать деньги в частных банках и, если найдет, тогда государство может немного добавить в рамках поддержки экспорта. Поместите любую ядерную компанию в условия рыночных отношений без субсидий государства, и она не сможет строить новые АЭС. Это создает выгодные условия для компаний из авторитарных государств уже потому, что там лидер может тратить деньги как угодно и не обязан отчитываться перед налогоплательщиками. Но только если эти проекты преследуют политические цели, потому что экономическая эффективность тут не играет роли.

- По вашим наблюдениям, ваши доклады внимательно читают в "Росатоме"? И можно ли говорить, что ваш доклад непосредственно доходит до россиян?

- Доклад попадает в поле зрения политиков и средств массовой информации в разных странах. На данный момент нет других независимых источников, рассматривающих в подробностях иностранную деятельность "Росатома". Наши подсчеты двух видов – во-первых, это проверка тех цифр, которые сообщает сам "Росатом"на соответствие реальной ситуации, во-вторых, подсчеты, которых никто больше не делает. Например, мы проверяли правда ли "Росатом" имеет контракты на 36 новых реакторов "на разных стадиях строительства", как утверждает сама госкорпорация. И пришли к выводу, что сделок, подтвержденных реальными контрактами, у "Росатома" только на 21 реактор. Помимо этого, есть сделка с Китаем, где речь идет об участии в строительстве еще четырех реакторов, однако, судя по небольшой сумме контрактов, "Росатом" там - не главный строитель. То есть объем "портфеля заказов" "Росатом" систематически завышает. Подсчеты, которые делаем только мы и которых нет ни в каких других источниках, это количество активно строящихся реакторов в данный момент – сейчас таких блоков всего 8, с учетом первого в Беларуси. А также общая сумма средств господдержки со стороны России для проектов строительства АЭС в других странах – не менее $90 млрд. Страна должна знать, во сколько ей обходится поддержка "Росатома".

Самая сложная ситуация с распространением этой информации в России. У госкорпорации огромное политическое влияние, она находится под непосредственным контролем президента. В целом, в России сегодня трудно найти журналистов, которые критически настроены к "Росатому" и не боятся писать о его деятельности. Крупные СМИ в России, как правило, под контролем государства, а независимых становится всё меньше.

- Кстати, каков ваш официальный статус в России? Вы еще иностранный агент?

- Да, и мы продолжаем участвовать в судебных тяжбах с российскими властями, а также пытаемся оспорить этот статус в Европейском суде по правам человека - дело "Ecodefense and others vs Russia", в котором участвует более 60 общественных организаций, несправедливо и незаконно внесенных в список "иностранных агентов".