Российский активист попросил политического убежища в Литве

Издание отмечает, что в начале мая силовики провели обыски в штабе АНС и в квартирах ряда активистов, среди которых и Михаил Пулин. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела о регистрации фирм-однодневок.
Пулин известен тем, что в апреле вскрыл себе вены у министерства юстиции России в поддержку заключенных одной из российских колоний, где накануне произошел бунт.
Сам активист написал у себя в Facebook, что решил не испытывать судьбу и перебрался нелегалом в Литву лесами и болотами.
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