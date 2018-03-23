На фоне скандала, связанного с отравлением в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери, Лондон предпринимает все более решительные меры. Бывший разведчик Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта этого года. В ответ Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Кремль отрицает свою причастность к отравлению Скрипаля и его дочери и использование химического оружия "Новичок". Однако обвинения поддерживают и другие страны - США, Франция, Германия и Литва. На Западе звучит призыв, связанный с высылкой российских дипломатов. Литва официально признала, что рассматривает такую возможность.

Президент Литвы Грибаускайте сначала сказала, что Вильнюс может расширить так называемый национальный список Магнитского. В нем сейчас числятся 49 граждан России, которым запрещено въезжать на территорию Литвы.

Однако не исключена и возможность действий в отношении российских "дипломатов".

"Средства могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных, идентифицированных нами сотрудников разведки", - сказала журналистам в Брюсселе президент.

"ЕС согласен с оценкой Великобритании, что велика вероятность ответственности России и иного объяснения нет", - сказано в совместном заявлении, которое подписались даже Венгрия, Греция и Болгария, которые сначала противились этому. Польша подтвердила, что может последовать примеру Великобритании и Литвы.

"Я считаю, что уничтожение разведывательной сети во всех странах Европы, уничтожение российской разведсети является нашей общей задачей", - сказала президент Литвы.

Это был бы не первый раз, когда Литва высылает российских служащих за деятельность, несовместимую с дипломатической. Обычно страны предпринимают такие действия, если разведчики, прикрывающиеся дипломатической деятельностью, не внемлют предупреждениям и ведут себя агрессивно или представляют угрозу нацбезопасности.

Например, в 2014 году из Литвы выслали генконсула России в Клайпеде Владимира Малыгина. Литовские службы идентифицировали его как сотрудника СВР России. Однако не скрывают, что подобные разведчики все еще работают в Литве. Как они выглядят, чем отличаются? Оказывается, иногда они действуют чересчур усердно.

В Литве в 2013 г. убежище получил политолог и политический активист Всеволод Чернозуб. 18 марта, в день выборов президента России, он увидел в Вильнюсе знакомое лицо. Во время акции у посольства России Чернозуб увидел молодого человека, который, по его мнению, является сотрудником спецслужб России.

"Я встретил оперативника, который следил за мной в конце прошлого года и фотографировал в библиотеке. Я его узнал и сам стал его фотографировать", – рассказал Чернозуб. Тогда этот человек быстро затерялся среди людей и направился на территорию посольства, откуда уехал на автомобиле.

Чернозуб сказал DELFI, что человек, который тайно фотографировал его в библиотеке, на этот раз ничем не выделялся: молчал, ни с кем не разговаривал, просто наблюдал за акцией протеста.

"Это уже не первый случай, но обычно они так не афишируют себя. А когда показывают мне, что за мной следят - это только психологическое давление, чтобы внушить страх. Но это уже часть нашей жизни.

Только в Литве мы чувствуем себя под защитой местной власти – именно поэтому люди просят о предоставлении убежища в Литве", – сказал Чернозуб. Ни он, ни DELFI не могут подтвердить, что зафиксированный на фото человек, действительно является российским разведчиком.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук Нериюс Малюкявичюс подтвердил, что российские разведчики иногда пользуются такой тактикой демонстративной слежки для запугивания людей.

"Такое ощущение, что им важнее продемонстрировать контроль, угрозу своим таким поведением, создать чувство опасности и здесь в Литве, чем реально следить, какие же книги человек читает в библиотеке", – сказал Малюкявичюс.

Чернозуб также заметил, что даже если его предположения в связи с тем, что это "оперативник", не подтвердятся, это не первый случай, когда он замечает хитрости российских спецслужб. К примеру, несколько лет назад он заметил, что в Вильнюсе некоторые таксисты очень интересуются тем, чем в Литве занимаются приезжие из России.

"Садишься в автомобиль, тебя везут, расспрашивают, откуда ты, кто ты, на какой митинг едешь. Все очень открыто, остается только поблагодарить посольство за то, что таких никудышных выбирает", – смеялся над старыми методами КГБ собеседник.

Однако сотрудников российских спецслужб замечают не только россияне, которые попросили политическое убежище в Литве. Некоторых вычислили и сотрудники Департамента госбезопасности Литвы, они ведут себя нагло и не прекращают свою деятельность.

К примеру, в апреле 2017 года в отчете об угрозах нацбезопасности ДГБ представил фотографии разведчика, который прикрывается дипломатическим статусом.

В отчете под снимком сказано: "Офицеры разведки, прикрывающиеся дипломатическим статусом, участвуют в научных конференциях и других официальных мероприятиях, во время которых пытаются завязать контакты и собирать информацию".

Rusijos žvalgybos karininkas TSPMI patalpose © Facebook

Официально не сообщили, почему не указывалась личная информация о разведчике. Директор ДГБ Дарюс Яунишкис сказал, что еще не время раскрывать его имя и фамилию, поскольку надеются, что он прекратит свою деятельность. Для него это должно быть сигналом к возвращению на родину. Однако он таких вежливых намеков не понял или не принял и какое-то время продолжал "работать".

Внимательные жители Литвы в апреле прошлого года видели этого человека в помещении Института международных отношений и политических наук на разных конференциях, семинарах. После чего руководство института предупредило на своей странице в фейсбуке студентов о возможной опасности. Представитель института Маргарита Шешельгите рассказала DELFI, что за год до отчета ДГБ внимание руководства на этого человека обратили сами студенты.

На одном из семинаров он даже вызвал скандал. Представившись "предпринимателем", он провоцировал собеседников странными вопросами о литовских энергопроектах. Он прекрасно владеет литовским. Мужчина общался со студентами, просил у них работы о Литовской армии и призывниках.

На одном из снимков он запечатлен рядом с вице-мэром Вильнюса социал-демократом Гинтаутасом Палуцкасом.

По словам Шешельгите, проблема в том, "что он ничего не боится", а, по неофициальным данным, его видели и после известного отчета ДГБ. Выслать такого агента МИД может в любой момент, объявив его нежелательным лицом.

Но это означает, что ответные действия предпримет и Россия, выслав кого-то из сотрудников литовского посольства в Москве.