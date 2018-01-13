Российские пограничники передали Литве параплан и личные вещи пропавшего парапланериста Айвараса Акрамаса.
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

Процедура передачи вещей состоялась 13 января после обеда на территории КПП Нида-Морское. Вещи были переданы литовским пограничникам, сообщил BNS представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Вещи опечатаны, они будут переданы следователям", – сказал Мишутис.

Вещи Акрамаса и части параплана были обнаружены 12 января в российских территориальных водах. 40-летнего парапланериста до сих пор не обнаружили.

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11 января, в 20.52 ч. поступило сообщение о том, что по пути из Вильнюса в Ниду пропал парапланерист Акрамас (1977 г.р.). Об его исчезновении сообщил друг, приехавший в Ниду, чтобы встретить его там. В последний раз Акрамас выходил на связь, когда был на расстоянии 5 км от Ниды.

12 января, в 16.50 ч. Центр координирования спасательных операций на море, оценив реальные возможности выживания в холодном Балтийском море, завершил длившийся около 19 ч. поиск пропавшего парапланериста. Предполагается, что мужчина не мог выжить в таких суровых условиях. Однако клайпедская полиция продолжает поиск парапланериста.

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