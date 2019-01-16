Председатель Комиссии Мантас Мартишюс сообщил BNS, что по поводу этих двух телеканалов поданы жалобы, которые будут оцениваться на ближайшем заседании комиссии на следующей неделе. Одну из жалоб на "Россия 24" подали консерваторы Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис.

"В жалобе просят оценить, не нарушены ли требования по запрещенной информации. Любой человек Литовской Республики, увидев по телевидению или услышав по радио какую-то информацию, которая, как ему кажется, нарушает законы, (может на это пожаловаться - BNS), а комиссия обязана провести расследование", – сказал он.

В упомянутом телерепортаже показывается церемония вручения Премии свободы партизанам, говорится, что они "боролись на стороне Гитлера", говорится, что они убили "тысячи мирных жителей".

М. Мартишюс отмечает, что в связи распространяемой "Россия 24" информацией уже велось расследование в прошлом году, еще по одному расследованию информации, подстрекающей к войне и ненависти, комиссия вынесет решение на следующей неделе.

"Есть жалоба еще одного гражданина на канал "РБК", в ней говорится, что в новостной передаче "Время" содержалась информация, оскорбляющая и принижающая участников событий 13 января 1991 года.(...) Это может быть информацией, подстрекающей к нетерпимости", – пояснил он.

Национальные и европейские правовые акты предусматривают различные процедуры в отношении каналов, зарегистрированных в государствах ЕС и в третьих странах.

Литва в связи с подстрекательством к войне и ненависти ранее применяла в отношении некоторых российских каналов максимальные ограничения на трансляцию сроком в один год.