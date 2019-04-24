Сообщается, что российские представители будут иметь возможность получить информацию о войсковой структуре, численности обслуживающего персонала, о типах и количестве имеющихся базовых вооружений и технических систем, а также смогут осмотреть их образцы.
Российским инспекторам во время посещения бригады будет предоставлена возможность ознакомиться с ежедневной военной службой.
Это первая в нынешнем году мера по контролю иностранных государств за вооружением в Литве согласно Венскому документу 2011 года. В этом году представители Литвы дважды инспектировали российские военные части и по одному разу - воинские части Грузии и Украины.
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