Самое интересное и важное в этой истории не моральность бизнеса, связанного с воспитанием детей, а экономика. Бизнес есть бизнес, и прибыль - его основной мотив.

Публичная активность Аустеи Ландсбергене, которая является профессиональным детским психологом - часть маркетинга. Не удивительно, что и в последних многочисленных интервью, посвященных бизнесу, все разговоры сводятся к ценностям воспитания и образования. Только наивные могут надеяться, что стиральный порошок будут призывать покупать ради прибыли производителя, а не ради свежести аромата выстиранного белья. Не будет свежести, не будут покупать, не будет и прибыли. Однако без прибыли свежесть вашего постельного белья никого не будет интересовать.

История имеет значение с точки зрения системы образования, ее места и роли в развитии и благосостоянии общества. А тут – на первом месте представление большинства граждан, особенно родителей детсадовцев и школьников, о системе образования.

Судя по публичным заявлениям, большая часть общества убеждена, что уплаченную часть налогов можно взять и в виде "корзины школьника" передать "вслед за ребенком" частной школе. А поскольку за счет этой корзины даже самый талантливый специалист не получит прибыли, клиенты относятся с пониманием и платят еще больше из своего кармана.

На первый взгляд все рационально и честно. Думают так. Поскольку я пользуюсь не государственным, а частным учреждением, то и отдаю часть налогов тому, кто предоставляет такую услугу. А поскольку я хочу получить более дорогую услугу, а следовательно получше и есть тот, кто готов ее предоставить, дополнительная плата владельцу школы-бизнесмену это кажется разумным и моральным решением.

Это свободное соглашением между двумя партнерами, типичное для любого рынка. А если это кому-то не нравится, то только завистникам, которые чаще всего - лентяи, поскольку не способны заработать столько, чтобы сделать для блага своего ребенка то же самое.

Удивляет, что такое представление глубоко укоренилось в сознании общества. Во-первых, система образования в стране - не является делом одной семьи и школы-компании, поскольку и налоги государству - это не просто цена за услуги государственной школы, предоставленные твоему ребенку.

Если бы это было так, то жителям, у которых нет детей, можно было бы уменьшить налоги на стоимость "корзины школьника" или разрешить "взять ее" для оплаты других услуг, скажем, парикмахера, зубного врача. Ведь их не используют на содержание государственных школ.

Более того, если признают право забирать часть налогов, если не пользуются государственными школами, почему не распространить этот "разумный и моральный принцип" на другие сферы. Ведь на деньги налогоплательщиков финансируют и общественный транспорт.

Те, кто не пользуется его услугами, могли бы потребовать свою "корзину пассажира" и отдать ее компании такси, автосервису или АЗС.

А гражданин, который установил сигнализацию, видеокамеры и принял другие меры безопасности? Почему бы ему не забрать "корзину на услуги полиции", ведь он не пользуется ее услугами? Вы скажете – глупости. Да, но это такая же глупость как передача "корзины школьника" школе Ландсбергисов.

Следует ли из этого, что частные детские сады и школы – зло?

Значит ли это, что государству негоже партнерство с частным сектором? Нет. Только все это должно быть рационально и справедливо, а не казаться таким. Частные школы могут существовать параллельно с государственными, должны уважать права бизнеса и его клиентов.

Но негоже субсидировать бизнес на деньги налогоплательщиков. ЕС запрещает выплату субсидий бизнесу и приходится только удивляться, почему этим не интересуется Антимонопольная служба.

Конституционному суду тоже было бы интересно, к сожалению, никто туда не обращается.

А после запрета "корзины студента" политики обманули КС, назвав их стипендиями. На деньги налогоплательщиков негоже субсидировать и клиентов частных школ, поскольку они зачастую богаче других налогоплательщиков, за счет которых выделяют субсидии.

Даже если гражданин и не пользуется государственной школой, он пользуется результатами ее услуг, живя в цивилизованном обществе, которое и является таким благодаря тому, что все дети получают необходимое образование. Поэтому он, как и другие, должен платить все налоги, а за оставшиеся деньги достойно покупать услуги для своих детей.

А какими должны быть отношения между государством и частными школами/детскими садами?

надо посмотреть, как этот вопрос решают в мире. Мир пестрый, но типичный, не клиенту дают корзину госсредств, а само государство (мэрия) покупает услуги у частных поставщиков и ясно очерчивает условия предоставления этих услуг.

Тогда у поставщика не будет права брать дополнительные деньги у клиентов, он даже не имеет права выбирать клиентов. Например, что было бы в Вильнюсе, если бы его возглавлял не выходец из института свободных глупостей? На деньги мэрии купили бы, скажем, 100 мест в сети детских садов Vaikystės sodаs, заплатив полную сумму и потребовав, чтобы в этот сад приняли любого ребенка с соседней улицы.

Тогда семьям было бы все равно, частный это детский сад или нет. А обществу важно, чтобы не было разделения в среде детей.

В Литве такого нет, государство и мэрии покупают различные услуги у частного сектора.

И если они покупают услугу по присмотру за дорогами, улицами, то компании, предоставляющие эти услуги, не берут дополнительные деньги с прохожих.

Точно также ни одному вильнюсцу не стреляет в голову мысль требовать, чтобы мэрия отдала ему "корзину горожанина", чтобы он отнес ее туда, куда хочет, поскольку он, к примеру, не ходит в Бернардинский сад или в парк Вингис, почему бы ему на эти деньги не привести в порядок свой двор?

Если и есть что-то особенное в сфере услуг по воспитанию детей, то точно не в пользу бизнеса, работающего ради прибыли.

Считается, что самим клиентам сложно оценить качество таких услуг, поэтому свобода выбора клиента зачастую иллюзорна, она не создает конкуренции как условия эффективности, поэтому модель бизнеса, работающего ради прибыли, тут меньше всего подходит. У него всегда будет соблазн и даже давление на рынке повышать цену и снижать расходы за счет содержания услуги.

Это прекрасно иллюстрирует бизнес Ландсбергене: услуга дорогая, экономят на зарплатах, от которых больше всего зависит содержание услуги, обеспечивается большая прибыль.

А вместо объективной оценки содержания много внимания уделяют имиджу. Поэтому для демократических стран характерно, что мэрии такие услуги (образования, здравоохранения, социальной опеки) покупает не у бизнеса, а у организаций, которые у нас отождествляются с неправительственными организациями. Для них не существует мотива прибыли, а значит есть повод всерьез говорить о ценностях.

Все то, что сказано выше, не новость, уже 30 лет, как нет железного занавеса, информация доступна каждому - не только ученикам Королевы Морты и их родителям. Тем более политикам и политическим лидерам.

Однако перевод всего публичного сектора страны на "корзины" - это такая привлекательная возможность снимать сливки. Собрать в одну школу самых присмотренных в семьях детей, молодых здоровых клиентов – в поликлиниках, застрахованных в "Содре" клиентов – в пенсионных фондах.



Брать деньги за услуги у клиентов, а их лояльность покупать за счет государственных "корзин". Апеллировать к святому праву выбора тех, кто не может знать, что выбирают и подрывать системы, обеспечивающие гармоничное функционирование государства и общества.

Граждане платят налоги государству не за обучение своего ребенка, не за защиту своего имущества, не за свое пособие по безработице (большей части общества оно не потребуется), а за то, чтобы гармонично действовали обеспеченные государством системы услуг, благодаря которым мы живем в цивилизованном окружении.

В окружении, в котором возможности учиться в хорошей школе не зависят от возможностей родителей принести прибыль школе, поскольку ребенок не выбирает, в какой семье ему родиться. Будучи гражданами и патриотами, мы должны добиваться, чтобы школы компенсировали таким детям гримасы судьбы.

А как обстоят дела у нас?

В Литве лучшие школы выбирают лучших, самых способных, присмотренных родителями и утыканных деньгами детей, а нищее государство еще и финансирует это дополнительно.

И все хорошо? Это заговор элиты и элитных школ против государства и явный признак деградации общества. Несмотря на то, что все это пытаются подать как благо.