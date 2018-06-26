Скрывающегося в России основного акционера потерпевшего финансовый крах литовского банка Ukio bankas Владимира Романова планируют судить в Литве заочно, без его участия в судебном процессе.
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На минувшей неделе Участковый суд города Вильнюса удовлетворил просьбу Генеральной прокуратуры и признал В. Романова подозреваемым, который не доступен для досудебного расследования литовской правоохраны по вопросу его преступных деяний, подтвердила BNS пресс-секретарь Генпрокуратуры Елена Мартинонене.

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По ее словам, это одно из необходимых условий, при котором возможно судить скрывающихся лиц.

В октябре прошлого года сейм Литвы принял поправки к Уголовному Кодексу в отношении преступлений, которые нанесли большой ущерб, а подозреваемое лицо находится не в Литве и не может быть выдано Литве. Поправки создали условия для проведения досудебного процесса и последующего судебного процесса без участия этих скрывающихся лиц. В конце февраля соответствующие действия были осуществлены и в отношении бывших руководителей и акционеров обанкротившегося банка Snoras Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова.

Основного акционера банка Ukio bankas Владимира Романова и другие его руководителей подозревают в мошенничестве с целью захвата имущества банка в больших размерах, его растрате, злоупотреблениях и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Каунасский окружной суд возбудил дело о банкротстве банка Ukio bankas 2 мая 2013 года, постановление вступило в силу 7 июня.

До остановки деятельности Ukio bankas его крупнейшим акционером был Владимир Романов, владевший 65% акционерного капитала. В мае 2013 года он выехал в Россию, он был объявлен в международный розыск. В апреле 2015 года он был задержан в Москве, однако вскоре освобожден, а в августе того же года Россия сообщила, что В. Романову предоставлено убежище.

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