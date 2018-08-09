Представители Общины евреев Литвы на этой неделе в Вильнюсе встретились с литваком известным предпринимателем и владельцем лондонского "Челси" Романом Абрамовичем.
Romanas Abramovičius
© AFP / Scanpix

Председатель общины Фаина Куклянски так прокомментировала DELFI визит Абрамовича:

"Было очень приятно пообщаться с господином Абрамовичем. В Вильнюсе он интересовался жизнью местных евреев, посетил Вильнюсскую хоральную синагогу.

Господин Абрамович гордится своими корнями, а нам всегда приятно встретить приезжающих в Вильнюс литваков и пообщаться с ними".

Абрамович - один из самых богатых людей в мире. В СМИ сообщается, что стоимость имущества этого 51-летнего предпринимателя оценивается в 9,3 млрд. фунтов стерлингов (10,7 млрд. евро).

В 2003 году он купил футбольный клуб "Челси".

С 2000 по 2008 г. Абрамович был губернатором Чукотской области и выделил на развитие этого региона миллионы долларов США.

Владимир Путин неоднократно приглашал магната продолжить работу на посту губернатора, но он уже жил не только в России, но и в Великобритании.

В 2005 г. Абрамович продал контрольный пакет акций "Сибнефти" государственному концерну "Газпром" за 13 млрд. долларов США (11,2 млрд. евро).

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