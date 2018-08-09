Председатель общины Фаина Куклянски так прокомментировала DELFI визит Абрамовича:
"Было очень приятно пообщаться с господином Абрамовичем. В Вильнюсе он интересовался жизнью местных евреев, посетил Вильнюсскую хоральную синагогу.
Господин Абрамович гордится своими корнями, а нам всегда приятно встретить приезжающих в Вильнюс литваков и пообщаться с ними".
Абрамович - один из самых богатых людей в мире. В СМИ сообщается, что стоимость имущества этого 51-летнего предпринимателя оценивается в 9,3 млрд. фунтов стерлингов (10,7 млрд. евро).
В 2003 году он купил футбольный клуб "Челси".
С 2000 по 2008 г. Абрамович был губернатором Чукотской области и выделил на развитие этого региона миллионы долларов США.
Владимир Путин неоднократно приглашал магната продолжить работу на посту губернатора, но он уже жил не только в России, но и в Великобритании.
В 2005 г. Абрамович продал контрольный пакет акций "Сибнефти" государственному концерну "Газпром" за 13 млрд. долларов США (11,2 млрд. евро).
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