Щедрые обещания увеличить детские деньги обернулись более скромным результатом.
Vilius Šapoka
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Сегодня я представил обсужденный правительством проект бюджета. Согласно предложению, универсальные выплаты на детей с 1 января не изменятся. С 1 июля ее увеличат до 60 евро. На детей-инвалидов, детей в многодетных семьях и малоимущих с 1 января будут платить по 90 евро, а с 1 июля по 100 евро", – сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Он подчеркнул, что это есть в проекте бюджета, который обсудило правительство. "Депутаты выступают с разными предложениями. Все предложения обсудим. Я представил вариант правительства", – сказал министр.

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Ранее правящие хотели поднять универсальные выплаты до 70 евро. Рамунас Карбаускис сказал, что с 1 января они увеличатся до 60 евро, а с июля - до 70 евро. Говорили, что малоимущим и многодетным семьям выплаты увеличат до 100 евро на ребенка.

Сейчас универсальные выплаты составляют 50 евро в месяц на 1 ребенка, на детей в многодетных семьях – 70 евро.

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