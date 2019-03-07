32-летняя женщина вызвала скорую, когда у нее началось сильное кровотечение. Врачи пытались реанимировать младенца, но тщетно. Врачи констатировали, что младенец скончался от удушья.
"Приехала скорая, реанимировала младенца, – рассказал журналистам телевидения INIT сосед, который заметил у дома две скорые и полицию. – Я даже не понял, как это рожать дома?"
Женщина жила с матерью и бабушкой, воспитывала сына. Специалисты Службы по правам детей не могли сказать DELFI, попадала ли эта семья в поле их зрения прежде. Сейчас специалисты обратились за информацией в полицию. После получения ответа будут решать, может ли ребенок оставаться с домочадцами.
Прокурор Витаутас Гатавяцкас сказал DELFI, что мать свою вину не признает. Он не мог сказать, почему женщина решила рожать дома.
По словам прокурора, семья была приличная. "Она заботилась о своем ребенке, тут нет никаких претензий", – сказал прокурор о старшем ребенке в семье.
Расследование начато, но оно вероятно займет немало времени. "У нас еще нет выводов относительно причины смерти. Нужно ждать результаты дополнительных анализов, – сказал прокурор. – Сейчас опрашивают свидетелей, осматривают вещи".
Соседи сказали, что женщина никаких подозрений у них не вызывала.
"Они со мной здоровались. Ничего плохого не могу сказать. Даже и подумать не могла, что могла такое сделать, я сначала думала, это просто роды в воде и так закончились", – сказала журналистам INIT соседка. Другая соседка также сказала, что никаких подозрений женщина не вызывала: "Как соседи – нормальные. Никаких подозрений".
Полиция начала расследование по подозрению в убийстве. За убийство по 129 ст. УК ЛР грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение.
Представитель полиции Юстина Казрагите сказала DELFI, что подозреваемую в убийстве младенца под арест не стали брать, ей назначена подписка о невыезде, у нее забрали документы, кроме того, она регулярно должна отмечаться в полиции.
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