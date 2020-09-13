Родственники сбитого подростка в неведении: водитель представил свою версию

Известна только версия водителя

Сотрудникам Главного комиссариата полиции Каунасского уезда, ведущим расследование, в настоящее время известна только версия 43-летнего мужчины, который управлял автомобилем Range Rover.

Водитель сказал, что подросток внезапно выскочила на дорогу, он пытался избежать удара, свернул влево, но было уже поздно. Автомобиль сбил девушку, она скончалась на месте от полученных травм.

Пока идет досудебное расследование, официальные лица не комментируют подробности инцидента.

Предусмотрено правилами

Правила дорожного движения определяют, как пешеходы должны ходить по проселочным дорогам. Сотрудники коллегии ГИБДД отметили, что авария произошла при мокром дорожном покрытии.

Выяснилось, что несовершеннолетняя шла по направлению движения автомобиля. Правила дорожного движения предусматривают, что пешеходы должны ходить по тротуарам или пешеходным дорожкам с правой стороны, а там, где их нет, - по бордюрам.

Если нет тротуара, пешеходной дорожки, бордюра или по ним нельзя ходить, разрешается идти по одной полосе по краю проезжей части. Пешеходы, идущие по краю проезжей части, должны двигаться против направления движения транспортных средств.

Rinkos aikštė в среду посетил жителей деревень Гинейтай, Шетеняй, Швентибрастис и живущий в окрестностях. Они мало что могли сказать, потому что никто не видел самого происшествия, а где и у кого была несовершеннолетняя, не знают.

Rinkos aikštė удалось получить фото происшествия, но на ней зафиксировано действие уже после аварии, когда к месту происшествия уже прибыли три бригады сотрудников полиции.

Правда, жители села сказали, что слышали, что девушка к кому-то ходила в гости, что она останавливала проезжающие мимо машины, но не могли сказать или засвидетельствовать что-либо более конкретное.

Просят о помощи

Напомним читателям, что в воскресенье около 16.48 произошла страшная авария. В Кедайняйском районе, на дороге Крекенава - Швентибрастис - Вилайняй, на участке между Тискунай и Гинейтай. Синий Range Rover насмерть сбил 16-летнего подростка.

Сотрудники отдела по расследованию безопасности дорожного движения Управления дорожной полиции Главного комиссариата полиции Каунасского уезда обращаются к общественности и просят лиц, которые в это время ехали по этой дороге звонить по тел. 8 700 64 473 или писать по электронной почте п. kristina.baktyte@policija.lt.