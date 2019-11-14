До сих пор самый маленький из выживших младенцев в Литве появился на свет на 28 неделе и весил 450 граммов.

Врачи Каунасской клиники сказали, что новорожденный был в 10 раз меньше доношенного младенца и мог уместиться в ладони взрослого человека. Если бы младенца удалось выносить весь срок, то сейчас ему был бы всего месяц.

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После сложных первых 5 месяцев сейчас младенец уже достаточно крепкий, его выписали домой. Правда, малышка пока не может самостоятельно дышать, ей нужен дополнительный кислород.

"Сегодня у нас есть возможность порадоваться. Мы все думали, каким будет самое главное событие 2019 года. Мы говорим о героине, которая претендует на титул медицинского события этого года в Литве. Хочу поблагодарить всю команду врачей Каунасской клиники. Без них это чудо вряд ли свершилось бы. Мы долго шли к этому. Мы знаем, что в лучших клиниках мира выживают лишь 10% таких младенцев", - сказал гендиректор Каунасской клиники Ренальдас Юркявичюс.

"Состояние девочки стабильное, правда ей нужен дополнительный кислород, она будет нуждаться в нем и дома", - сказала глава клиники неонатологии Раса Тамелене.

Родители младенца каунасцы. Маме 30, а отцу 36 лет.

"Ни у кого не возникает сомнений, что состояние девочки после рождение было тяжелым. Она требовала максимально возможного лечения. Удовлетворение всех ее потребностей было большим вызовом. Лечение применялось интенсивное. Она провела у нас 4 месяца.

Сначала она нуждалась во всем, в чем нуждаются недоношенные дети. В правом легком формировалась киста, ее оперировали. Состояние было таким тяжелым, что промедление могло привести к печальному исходу. Мы приняли рискованное решение, но мы можем порадоваться результату", - сказала глава отделения интенсивной терапии Илона Алдакаускене.

До сих пор самый маленький новорожденный в Литве был младенец, родившийся в Вильнюсской городской клинической больнице, он весил 450 граммов и появился на свет на 28 неделе. Больница Сан-Диего в 2019 году сообщила, что в декабре 2018 года у них родился и выжил самый маленький в мире новорожденный - он весил 245 граммов, а появился на свет 23-недельным.