Это результат отсутствия знаний об управлении финансами. А ведь дети могли бы с детства зарабатывать, выполняя работы по дому или сдавая тару. Как современные родители знакомят детей с деньгами?

Почти треть школьников в Литве не получает даже базовые финансовые знания

В 2015 году в рамках Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся было проведено исследование в группе 15-летних школьников, которое показало, что в Литве 31,5% 15-летних детей не обладает даже базовым уровнем финансовой грамотности. Понятие финансовой грамотности охватывает навыки, необходимые для понимания финансовой информации и принятия правильных решений.

Безупречные знания в этой сфере продемонстрировали 4% учеников, а 68,4% – показали минимальные знания. Интересно, что в Литве, как и в других странах, где проводили исследование, лучше знания были среди девочек. Наилучшие результаты в этом исследовании показали китайские школьники.

У школьников спрашивали, как часто они обсуждают вопросы экономии и расходов с родителями. Выяснилось, что 11,6% никогда или почти никогда не говорят с родителями на эту тему. 27,4% детей говорят с родителями на эту тему 1–2 раза в месяц, 38% - 1–2 раза в неделю, а 23% говорят с родителями о деньгах почти каждый день.

Исследование показало и источники доходов школьников. Как и в других странах, у литовских школьников это обычно деньги, которые им дарят друзья или близкие (86,7%). Кроме того, в Литве детям платят за выполнение разных работ по дому (45,7%), еще 47,5% получают доходы, продавая вещи, например, по интернету. 55,1% школьников в свободное работают за деньги, например, в саду или огороде.

В принятие финансовых решений детей надо вовлекать с 3–4 лет

Индекс финансовой грамотности в Литве вместе с учеными и социологами разработала Литовская ассоциация банков. Ее президент Мантас Залаторюс заметил, что знания у большинства жителей Литвы в этой сфере средние или удовлетворительные. В этом году показатель индекса составляет – 43 из 100, или 4 из 10.

"Мы провели анализ всех ответов и выяснили, какого уровня знания доминируют в нашем обществе. Большинство относится к серединке: 75,9% респондентов продемонстрировали средние или удовлетворительные знания. Хуже, что тех, кто хорошо или отлично разбирается в финансах, было в 5 раз меньше. Если обобщить, то в Литве хорошо разбираются в домашних финансах и экономии. Но в Литве не понимают экономические явления, а это делает жителей уязвимыми. У нас также плохие знания в сфере пенсионного накопления и инвестиций, поэтому мы не можем гарантировать себе целенаправленный путь к благосостоянию", – заметил Залаторюс.

Что касается молодого поколения, то, по словам Залаторюса, они хорошими знаниями не может похвастаться.

"Большинство взрослых, если их спрашивать о первом финансовом опыте, вспоминает, как они потратили свою первую зарплату. Но ведь уже до наступления этого опыта надо было иметь необходимые знания. Учиться лучше на карманных деньгах, а в зависимости от общения в семье, дети могут вовлекаться в вопросы финансового планирования с 3-4 лет. Лучше всего учить на своем примере, а чтобы он был хорошим, родители должны интересоваться, как мудро и практично распоряжаться финансами", – сказал Залаторюс.

Родители дают возможность детям "заработать"

У многих из нас в детстве была копилка. За хорошую работу и по разным случаям деньги давали родители, а мы считали, сколько надо времени, чтобы накопить на желаемую вещь. С детства ребенок должен понимать, что деньги на деревьях не растут – а какие уроки финансов дают современные родители?

Инга, которая воспитывает 7-летнюю дочь, сказала, что ее первоклассница уже понимает, что деньги зарабатывают. Иногда девочке деньги дают дедушка с бабушкой, но мать побуждает дочь "зарабатывать" деньги.

"Она забирает деньги за тару. Кроме того, она за деньги снималась по приглашению актерского агентства. Работала 8 часов. Получила 50 евро. Тогда она больше поняла о ценности денег. Ведь она знает, что ее игрушка стоит 30 евро. Девочка задумалась", – рассказала ее мама.

Мигле договорилась с сыном, что он может забрать деньги за возвращенную тару. Дополнительно мальчик получает и за то, что вытирает пыль.

Воспитывающий двоих сыновей Миндаугас сказал, что детей учить финансовой грамотности помогает система депозита. Деньги за возвращенную тару дети берут себе. Тару мальчикам отдают и дедушка с бабушкой. Тут, по мнению Миндаугаса, двойная польза: ребенок учится беречь природу и обращаться с деньгами.

"Мы с женой раз в месяц сдаем тару. Берем с собой и детей. Мы учим их, что бутылки нельзя выбрасывать, что их надо сдавать. Мы объясняем им, что так мы бережем природу. Кроме того, мотивацию детей повышает заработок. Точно также тару с детьми сдают и дедушка с бабушкой. В результате за месяц получается круглая сумма – больше 20 евро. Это отличный способ учиться экономить", – сказал он.

За месяц на таре дети могут "заработать" 5-15 евро

Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что депозит за тару - отличный способ учить детей обращаться с деньгами.

Она заметила, что в ее семье тоже все деньги за сданную тару отдают детям. По ее мнению, детей надо как можно раньше вовлекать в финансовые дела семьи.

"Было бы неплохо вовлекать их в покупку продуктов, планирование праздников и отпуска, оплату услуг. Тогда дети почувствуют себя важными членами семьи и смогут поучаствовать, вложив в общее дело свои 10 евро, если будут чувствовать себя частью общего плана. Если мы будем говорить об этом с детьми, то когда они начнут самостоятельную жизнь, у них не будет вопроса, сколько стоит еда, и их не удивит, что платить налоги надо до установленной даты. Также можно познакомить детей с разумным потреблением и сортировкой отходов", – сказала Цвиликене.

Сколько ребенок может "заработать", сдавая тару? По словам собеседницы, все зависит от соглашения в семье. В одних семьях все деньги получают дети, в других часть средств возвращается в домашний бюджет.

Цвиликене предположила, что в среднестатистической семье в месяц набирается тара на 5-15 евро. Однако она заметила, что семьи могут быть очень разные, например, в одних не покупают бутилированную воду, и ее пьют из крана, не покупают газированные напитки, а в других это - обычное дело. Понятное дело, что в таких семьях, где покупают много напитков, и тары бывает много.

"В любом случае, мотивировка сдавать тару будет лучше, если деньги будет получать ребенок. В семье из 4 человек в месяц это может быть тара на 5 евро, такая сумма для ребенка 6–12 лет может быть значимой", – считает Цвиликене.

По ее словам, возвращение тары - одно из многих дел, которые может сделать ребенок за деньги.

"Помощь бабушке, скашивание травы или продажа кексов - тоже могут быть хорошими примерами воспитания финансовой грамотности. Можно также поощрять ребенка экономить деньги, раз в полгода прибавляя ему столько же, сколько он накопил, или платит проценты, если ребенок держит свои деньги в "банке" у родителей", – советует Цвиликене.

Учитель: детей надо учить не только тратить деньги

Заместитель директора лицея Eruditas Кристина Целешюте заметила, что дети до 14 лет могут работать, но они могут выполнять ограниченные работы.

По ее словам, самое главное - учить ребенка с детства разумному потреблению.

"В наше время дети могут дополнительно получать доходы разными способами: продавая аккаунты к играм в интернете, с помощью электронных магазинов, в которых продают ненужные вещи - дроны, велосипеды. Они также присылают себе по интернету всякие мелочи и перепродают друзьям. А вот об экономии говорят с детьми мало. Я думаю, что это самое главное для нашего общества, с этого должно начинаться финансовое образование детей. Важно не только фиксировать, что ты хочешь купить на сэкономленные деньги, но и то, ради чего надо всегда иметь деньги про запас", – сказала Целешюте.

Учитель отмечает, что у детей есть масса идей для бизнеса – например, ученики 5–6 классов создали мешок для мусора, который стал отражателем, его можно надеть на руку, приделать к велосипеду, самокату.

"Я могу смело утверждать, что дети осознают свою ответственность перед природой", – заметила Целешюте. Кроме того, по ее словам, ей импонировала идея родителям отдавать деньги за возвращенную тару детям: По ее словам – это не только возможность положить больше денег в копилку, но и ценный урок по охране окружающей среды.