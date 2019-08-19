Родители Венцкене обратились к Науседе: просят обеспечить безопасность

"Мы видим, что вы не равнодушны к обездоленным людям, вы искренне хотите им помочь, поэтому мы, Лаймуте и Витаутас Кедисы, обращаемся к вам с публичной просьбой, хотим лишь одного – ПОМОЩИ", – сказано в обращении. Родители экс-судьи замечают, что "никогда не обратились бы с такой просьбой, если бы были хоть малейшие основания для их обвинений".

Родители Венцкене подсчитали, что с начала этой истории прошло 87 месяцев.

Обращение к Науседе они подписали 17 ноября, а распространил это обращение их внук Каролис Венцкус.

"Мы всю жизнь были и остаемся честными, справедливыми и благородными людьми. Мы всю жизнь тяжело работали, честь, справедливость и мораль лежали в основе нашей семьи. Но, несмотря на это, сегодня мы обижены. Очень обижены – в течение многих лет нас медленно, мучительно преследовали правоохранительные органы нашего государства, пока нас не сделали неоднократно судимыми "преступниками", совершившими уму непостижимые деяния", – писали родители Венцкене.

Они утверждают, что их осудили только потому, что они искали справедливости после того, как 7 лет назад их внучку забрали и передали ее матери.

"Наш сын Драсюс – убит. Наша дочь Неринга Венцкене - экс-судья, экс-депутат, которой доверие выразили сотни тысяч жителей, выбрав ее в парламент, сегодня по просьбе литовской правоохраны находится в тюрьме в другой стране, поскольку она была вынуждена бежать с Родины из-за неадекватного преследования со стороны правоохраны и опасности, которая угрожала ей и ее сыну, нашему внуку. Мы потеряли все самое дорогое, что у нас было", – пишут Кедисы.

По их словам, Венцкене в Литве угрожала опасность. "неоднократно угрожали расправой и даже было реальное действие - кто-то открутил болты колеса ее автомобиля, – утверждают родители Венцкене. – Но правоохрана посчитала это незначительными фактами. Мало того, государство взяло под охрану не человека, которому угрожала реальная опасность, а мать девочки, которая как раз и являлась обвиняемой".

Венцкене нашли и арестовали зимой 2018 года. Она находится в чикагской тюрьме.

Родители Венцкене пишут, что за 7 лет они разочаровались в литовской правоохране.

"Последовательное стремление нашей семьи добиться справедливости законными методами не заставило одуматься ни судей, ни прокуроров, которые решили, что наш сын намеренно выдумал скандал с педофилами и убил двоих человек. Возможно ли придумать больший абсурд – чтобы человек разрушил всю свою жизнь из-за выдумок? – вопрошают Кедисы. – кажется, разумному человеку такое в голову не придет, но в Литве он стал основной и признанной судами версией".

Однако Кедисы не теряют надежды.

Они изложили в письме свои просьбы: позаботиться о безопасности Венцкене, как во время экстрадиции, так и во время ее нахождения в Литве, кроме того, они просят изменить меру пресечения.

"Мы считаем, что в данном случае достаточно изъятия документа, это гарантирует ее пребывание в Литве и сотрудничество с правоохраной", – считают родители Венцкене. Они также просят не выдвигать новые обвинения.

"Правоохрана США отклонила многие обвинения в адрес Венцкене: из 32 остались лишь 4", – утверждают Кедисы.

Родители Венцкене также просят, чтобы судебный процесс был публичным, чтобы не только общество, но и СМИ могли наблюдать за заседаниями.

Последняя просьба – личная встреча с президентом Науседой.

DELFI напоминает, что сбежавшую из Литвы Венцкене нашли в феврале 2018 года в США.

С тех пор она находится в чикагской тюрьме. В июле прошлого года суд постановил, что Венцкене должна быть выслана в Литву. Несмотря на то, что адвокаты Венцкене пытались отменить это решение, суды их заявки отклоняли.

По словам сына Венцкене Каролиса, его мать могут выслать в любую минуту. Однако пока неясно, когда Венцкене доставят в Литву.