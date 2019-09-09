Родители учат детей переходить дорогу, но забывают о главном

Одно из важнейших правил – не надо спешить ни на улице, ни на дороге, всегда надо осматриваться и прислушиваться к звукам. Большая часть родителей акцентирует, что все внимание надо концентрировать на пешеходном переходе, но специалисты напоминают, что дети также должны быть осторожными и во дворах многоквартирных домов.

Эксперты обратили внимание на то, что запутанных дворах, на дорогах во дворах, где много автомобилей, дети (как и водители) должны быть внимательны и переходить дорогу только если это безопасно. Ведь водителям сложно заметить ребенка из-за стоящих во дворе машин.

Еще больше внимания нужно у пешеходного перехода, неважно регулируемый он или нет. У пешеходного перехода ребенок должен остановиться как можно дальше от дороги и осмотреться – сначала посмотреть налево, потом направо, а потом снова налево, – только тогда можно переходить через дорогу.

На желтый или красный свет переходить через дорогу запрещено. Однако бежать на дорогу на зеленый тоже, не осмотревшись, не надо, ведь если на светофоре есть зеленая стрелка для водителей, то опасность остается: водитель может не заметить пешехода.

По той же причине родители должны объяснить детям, что ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу даже на зеленый свет или тогда, когда автомобили остановились, чтобы пропустить пешехода. Дети должны помнить, что переходить дорогу можно только тогда, когда водители остановились, когда они видят детей.

Если ребенок едет в школу на автобусе, родители должны напомнить ему, что выходить и входить в автобус можно только тогда, когда автобус остановился.

Важно также, чтобы перед тем, как перейти дорогу, ребенок дождался когда автобус отъедет, чтобы можно было убедиться в безопасности.

Если ребенок должен идти по дороге, где нет пешеходного перехода, то надо помнить, что пешеход должен идти по левой стороне и как можно дальше от проезжей части. Специалисты отметили, что иногда опасность представляет даже порыв ветра от проезжающего автомобиля.

Эксперты обращают внимание на то, что иногда ребенку придется переходить дорогу там, где нет никакого пешеходного перехода, например, в кварталах частных домов или в пригороде. Важно помнить, что в таких случаях, дорогу можно переходить только под прямым углом, а не наискосок. Кроме того, ребенок должен помнить и все другие правила безопасности на дороге.

Эксперты акцентируют, что несмотря на то, что дни в сентябре длинные, вечером еще светло, но надо приучать детей носить отражатели.

По словам специалистов, очень важно, чтобы ребенок понял, что отражатель может защитить от несчастья, поэтому его ношение должно войти в привычку. Важно показать, куда надо пристегивать отражатель, и позаботиться о нескольких отражателях.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.