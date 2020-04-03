Родители рассказали, что детские сады просят их платить "взнос солидарности". Не является ли объявленный правительством карантин форс-мажором (force majeure), освобождающим от платы без угрозы лишиться места в детском саду? Что делать родителям и что детским садам?

Председатель Ассоциации частных дошкольных учреждений Ива Ягминене сказала, что не существует единой договоренности о том, что делать родителям с платой за детские сады – это решает каждый детский сад в отдельности. Мэрия в свою очередь указала, что и во время карантина будет переводить по 100 евро за каждого ребенка. С 30 марта работа детских садов и школ проходит дистанционно.

"Ассоциация не вмешивается в ценовую политику отдельных компаний. Конечно, частные детские сады не располагают резервом, как муниципалитеты, которые платят зарплаты из бюджета. Частные детские сады финансируют родители. Вероятно, платить придется", – констатировала Ягминене, заметив, что многие снизят плату.

"Совсем не брать деньги не получится – аренда помещений, зарплаты. При этом обычные услуги родители не получат. Это взнос солидарности", – сказала она.

Ситуация может затянуться, а за простой платят всего 40% зарплаты. Ягминене сказала, что она не слышала, чтобы частные сады объявляли простой. Часть компаний оформила работникам отпуск - оплачиваемый или за свой счет.

"Мы думаем о работниках, как им жить все это время? Факт, что у детских садов будут убытки, которые придется погасить за свой счет", – сказала Ягминене. Она выразила надежду на то, что со временем требования карантина смягчатся.

Глава детского центра Pėdutės Айва Гаралявичене сказала, что родителям делают скидку в 50%.

Глава компании MD LT (Mini darželiai) Аста Огулявичене сказала, что с началом карантина их работники ушли в оплачиваемый отпуск, плата за детский сад не изменилась, поскольку компания будет платить отпускные и за аренду помещений.

Представитель детсадов этой группы Мигле Шепетене сказала Delfi, что с 30 марта начато дистанционное обучение детей.

"Реакции родителей разные. Приятно получать письма с поддержкой, предложения", – сказала она, заметив, что в карантин делают скидку в размере 35-45%. На вопрос, удастся ли компании продержаться, Шепетене сказала, что все зависит от того, сколько продлится карантин, и согласятся ли родители платить за это время.

Директор Eureka Кристина Гадляускене сказала, что из-за снижения нагрузки будет объявлен простой. Однако работа полностью не остановлена – третью неделю работают над интерактивными уроками.

"Уже сейчас ясно, что если карантин будет длиться долго, то мы понесем большие убытки. Мы стараемся сохранить всех наших педагогов. На время карантина, поскольку присмотр за детьми невозможен, сделали скидку в 50%. Однако дистанционное обучение продолжается. Большая часть родителей этим довольна и люди согласны платить", – сказала Гадляускене.

Однако в редакцию Delfi обращаются и взволнованные родители: некоторые говорят, что хозяева детских садов их терроризируют. Их заставляют платить, угрожают пеней. В худшем случае им угрожают лишить места в детском саду. Родители не считают, что на их плечи должны взваливать все содержание детских садов – ведь они не акционеры. Кроме того, многие родители остались без работы.

Директор юридической клиники Вильнюсского университета Лауринас Тоторайтис сказал, что если детский сад никакие услуги не предоставляет и становится ясно, что в ближайшее время он не откроется, то родители могут расторгнуть договор.

Некоторые детские сады организовали дистанционные занятия для детей. Может, это и работает с детьми старшего возраста, в таком случае нет повода для расторжения соглашения.

"Но для малышей это не то, что заменяет физическое пребывание в детском саду, родители могут расторгнуть договор", – сказал Тоторайтис.

Представители Государственной службы по защите прав потребителей заметили, что в данной ситуации каждый случай надо рассматривать в отдельности, по обстоятельствам и руководствуясь критерием разумности. Они призвали идти к договоренности: оценить возможность временно остановить предоставление услуг и взимание платы, воспользоваться дистанционным обучением детей или принять другое предложение поставщика.

Кроме того, важно посмотреть договор.

"Если в договоре такие обстоятельства не оговариваются, частный детский сад остановил свою деятельность, услуги не предоставляются, финансовых расходов, связанных с воспитательным процессом, нет, потребитель может не платить за услуги", – сказала представитель службы Наталья Ярмулкович.