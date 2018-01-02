2 января утром к системе еще можно было подключиться, но немного позже читатели сообщили редакции портала DELFI, что страница уже недоступна.

Пресс-секретарь главы Соцмина Габия Виткявичюте заверила, что в ближайшее время технические неполадки будут устранены.

"Все приводят в порядок, и сегодня, возможно, после обеда, все исправят. Нужно только немного терпения, не надо нервничать. Все под контролем, все деньги будут выплачивать с 1 января, все их получат по закону, независимо от времени подачи заявки", – сказала Виткявичюте.

"Заявку можно подать сегодня, завтра, послезавтра, каждый день в январе, точно также это можно сделать в феврале, марте, апреле, мае, или в августе, выплатят все деньги, которые должны перевести с января, независимо от даты заполнения заявки", – продолжила она.

Заявку можно также подать в письменной форме в мэрии. При подаче электронной заявки никакие документы дополнительно предъявлять не нужно.

В мэриях надо при подаче заявки предъявить документ, удостоверяющий личность. По закону, не зависимо от доходов семьи на каждого ребенка до 18 лет (а если учится - до 21 года) будут выплачивать по 30 евро.

Малоимущие семьи будут получать и дополнительные выплаты. Если семья многодетная, то надбавка будет составлять 58,5 евро в месяц за ребенка до 2 лет и 45,2 евро – за детей старшего возраста.

До сих пор "детские" деньги платили только малоимущим и многодетным семьям (на детей до 2 лет - 28,5 евро, а с двух до 18 лет – 15,2 евро).

Однако с января 2018 года в Литве отменили дополнительный необлагаемый налогами минимум, поэтому родители стали платить больше налогов, их зарплаты уменьшились.

До конца 2017 г. они получали дополнительный необлагаемый налогами минимум (ННМ) – по 200 евро за каждого ребенка. Если человек воспитывал ребенка один, не платил примерно 30 евро подоходного налога в месяц. За двоих детей - по 60 евро и т.д.

Когда ННМ разделяли между двумя родителями, каждый платил на 15 евро меньше налогов в месяц.

С 1 января дополнительный ННМ отменили, поэтому зарплата работников в зависимости от количества детей снизится на 15, 30, 60 евро. Они заплатят больше подоходного налога.