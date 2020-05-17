Родители переучились за детей: средние оценки выставят на основе предыдущих результатов

В Вильнюсской прогимназии им. Эмилии Плятерите ежегодная оценка обычно выводится из первого и второго семестров. Директор Гинтарас Алфонсас Петронис сказал Delfi, что в этом году, учитывая, что большая часть обучения во втором семестре проходила дистанционно, оценка первого полугодия будет более важной. "По сути, результаты не сильно отличаются, по крайней мере, в начальных классах - тут нет отметок, только общая оценка. Учителя начальных классов достаточно хорошо знают своих учеников и могут объективно их оценить", - пояснил он.

Предыдущие достижения важнее

Совсем другое - достижения учеников 5-8 классов. Было решено, что результаты первой половины года станут основой для оценки. Предположим, что если в первом семестре было 5, а во втором 6 (в этот период преобладает дистанционное обучение), то годовая оценка будет 5.

Дистанционное обучение, по мнению Г. А. Петрониса, не позволяет полностью объективно оценить прогресс, способности и знания ребенка. "Конечно, мы ищем пути, мы также используем видео-тестирование знаний, и учителя пытаются следить за тем, чтобы задания выполнялись самостоятельно. Однако это не заменяет реального урока", - убежден директор.

В этом году в Вильнюсской прогимназии Сиетувос годовой триместр в 1-4 классах, скорее всего, будет проводиться с учетом результатов второго триместра и общего уровня обучения учащихся, хотя ранее он оценивался в соответствии с оценками третьего триместра. Дайна Валацкене, директор прогимназии, сказала Delfi, что так будет проще оценить общий уровень успеваемости учащихся.

По ее словам, дистанционное обучение не отражает реальных возможностей и знаний ребенка. Педагоги заметили, что родители помогают детям исправлять ошибки и выполнять письменную работу. И вполне понятно, что терпение родителей ограничено, что приводит к очень хорошим результатам в третьем триместре. "Отвечаем быстрее, чем учим или поощряем обучение", - обосновала поведение родителей Д. Валацкене.

Рассмотрев каждую ситуацию

Дистанционное обучение принесло много проблем, но, по словам Д. Валацкене, в итоге удалось адаптироваться. Оно само по себе неплохо, лишь немного отличается от школьного - не все ученики способны усвоить письменную информацию. "Попробуйте читать документы полдня - устаешь. В школе, однако, учителя объясняют учебный материал - обсуждают его, углубляясь в тему", - сравнила она.

Всегда находятся те, кто недовольны полученной оценкой. Тем не менее, Д. Валацкене выразила надежду, что на этот раз вопрос будет успешно решен - учителя будут учитывать каждую ситуацию, полученные усредненные значения не будут неверными.

В столичной прогимназии Ерузале учебный процесс также делится на семестры. Директор Линас Вазаревичюс подчеркнул, что на данном этапе самое важное - составить программу, следовать ей - достижения учащихся так или иначе будут оцениваться.

Л. Вазаревичюс увидел положительную сторону дистанционного обучения - родители могли бы поближе взглянуть на то, как их дети преуспевают в учебе, потому что они часто не замечают этого в спешке. "Конечно, родителям было очень сложно справиться с технологиями, но такова ситуация, никто не готовился к этому заранее", - сказал директор прогимназии.

Он считает, что, возможно, из-за сложной ситуации оценки не обязательно должны быть очень точными. "С учителями провели дискуссию - как решить, подсказывали родители или нет? С другой стороны, это плохо, что задание выполняется совместно? Конечно, независимость важна, но родители это тоже понимают. Чтобы ребенок чего-то достиг, он должен быть образованным и получать всевозможную помощь", - чутко посмотрел на проблему собеседник.

По словам Л. Вазаревичюса, нынешнее обучение невозможно без общения. "Мы выясняем, как все же должны провести оценивание, но ясно одно - привил здесь писать не буду. Чтобы выяснить, списал ребенок или ему подсказали, всегда возможно: достаточно учителю задать контрольный вопрос", - не сомневался он.

Школы решили сами

На вопрос, уместно ли учитывать прошлые результаты при выведении оценки, представители Министерства образования, науки и спорта сказали, что сами школы решили сделать это. "Учителя знают каждого ученика, понимают возможности каждого, и, очевидно, такие решения возможны при оценке учеников во избежание недоразумений. Тем не менее, школы по эл. дневникам или иным образом должны информировать родителей и учащихся об оценке, причинах такого оценивания", - предупредили они.

Кристина Паулике, председатель ассоциации Tėvai švietimui, также надеется, что решения в учебных заведениях будут приниматься посредством консультации со всем школьным сообществом и родителями. Школа создала равные условия для детей, и во время дистанционного обучения изменилась среда обучения, а также возможности для учащихся усвоить знания. "Можно предположить, что для детей, живущих в более трудных условиях, у которых не было компьютера или Интернета, домашнее обучение привело к снижению результатов обучения", - сказала К. Паулике.

Однако для другой части детей, особенно для детей с чувствительной сенсорикой, домашнее обучение только создало благоприятную образовательную среду, что привело к улучшению результатов их обучения. Другие же предпочитали учиться в школе, где у них была возможность общаться, играть, обсуждать. Дома учиться не хотя, злятся, становятся чувствительными, уставшими. Дети отличаются друг от друга, как и их домашняя среда, в которую временно переместился образовательный процесс.