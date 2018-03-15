Вильнюсцы, воспитывающие детей, до сих пор не получили "детских" денег. Многим из них в мэрии сказали, что ждать придется до апреля.
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам родителей, сказать, что такая ситуация злит - слишком мягкое выражение. Зарплаты снизили сразу с января, а потребности детей не снизились, поэтому многие родители оказались в должниках.

"Перешагнули всякий здравый смысл, эта "кукурайтия" смеется над работающими людьми. Закон вступил в силу с 1 января 2018 г. и сразу перестал действовать дополнительный необлагаемый налогами размер, тут и начались все проблемы.

Статьи по теме:
"Детские" деньги получили еще не все, но уже говорят об их увеличении  (5)
"Крестьяне" вступились за "детские" деньги: перед выборами их планируют увеличить  (8)

Мало того, что сделали людей просителями, так сейчас, когда звонишь, еще отсылают к разным специалистам: "Когда смогут, тогда выплатят", – возмущался Кястас, который подал заявку 12 января.

"Заявку даже не начали рассматривать. Я звонил в Вильнюсский отдел соцпомощи (туда дозвониться непросто), мне спокойно объяснили, что деньги выплатят, может, в конце марта,а, может, в апреле", – удивлялся он.

По его подсчетам, из-за упразднения ДННР доходы семьи с января снизились на 180 евро.

"Может ли человек чего-то требовать от бюрократов? Установлены ли законом какие-то сроки, в которые должны выплатить деньги? Есть ли пеня? Может ли человек сам решить, когда ему оплачивать счета или штрафы, под настроение и т.д.?

Мне этот беспорядок уже надоел, но, куда не позвонишь, никто ничего не знает, все спокойны, дескать, ничего страшного – сиди и жди. Но ведь если человек нарушает закон, в его отношении применяют какие-то санкции, штрафы, пеня, а тут другая сторона даже не задумывается об том", – возмущался собеседник.

"Детские" деньги не получает и глава Ассоциации многодетных семей Юргита Поцене. Она воспитывает 6 детей, значит, они должны получать больше 200 евро в месяц, а сейчас на такую сумму "в минусе".

"Эти выплаты – насмешка. Суть в том, что доходы у тех, кто работал и пользовался льготами, не увеличились. Больше денег они получать не будут.

Кстати, сейчас – начало марта, я воспитываю 6 детей, но мы "детские" деньги не получили. Налоговые льготы упразднены, зарплата стала меньше, а "детских" денег нет. Есть "минус", приходится думать, что делать.

Мне неважно, что, скажем, в мае я получу кучу денег за 5 месяцев, за все надо платить сейчас. Такое отношение: "Ну, так они подождут", делит людей на разные группы. Кажется, что те, кто принимает законы, сами и не едят, и ни за что не платят, все падает с неба. К сожалению, родителям деньги нужны здесь и сейчас – такова жизнь", – сказала она, заметив, что подала заявку 13 февраля. По ее словам, ее заявка все еще обрабатывается.

"Я звонила в мэрию, женщина сказала мне, что пока неясно, когда заявку рассмотрят, поскольку они не успевают. Я звонила 2 недели назад, мне сказали, что рассмотрели только заявки, поданные до 10 января, в день проверяют 350 заявок. Почему работают такие небольшие мощности, когда все компьютеризировано?

Извините, люди сейчас не могут даже за детский сад заплатить. Когда у тебя не один ребенок, суммы набираются. Власть красиво все обставила, красивые заголовки используют, но на деле людям приходится залезать в долги", – признала она.

Она вообще сомневается в том, что эти "детские" деньги принесут пользу: "Я сомневаюсь в том, что детей должны рожать несознательные семьи, а может даже не семьи. Нам не нужно, чтобы рожали асоциальные женщины, несовершеннолетние, которые не понимают, как создают семью, воспитывают детей.

"Детские" деньги, по сути, побуждают размножение в этом слое, извините, конечно, за такое выражение, но это так. У работающих забрали льготы, а те, кто не работает, получат дополнительные деньги, чем больше детей, тем больше денег. Я сомневаюсь, что эти деньги пойдут на благосостояние детей", – сказала она.

До 12 марта было получено 259 600 заявок на получение "детских" денег, из них удовлетворили 205 200 заявок и выплату денег на 350 800 детей (поскольку одна заявка подается и на нескольких детей сразу). Всего на выплату и администрирование этих денег в этом году выделено 231,6 млн. евро, из них 4,5 млн. евро - это расходы на администрирование

По данным Соцмина, в Каунасе рассмотрели 83,6% заявок (22 700), в Клайпеде – 57,9% (7800), в Вильнюсе – 45,3% (23 600).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Получено больше 200 000 заявок на получение "детских" денег

По данным Соцмина в январе-феврале мэрии Литвы...

Общество

Петраускене следует примеру Вериги: проверят столовые в школах и детских садах (1)

15 марта глава Минздрава Аурелиюс Верига встретился с...

Родители не получают "детские" деньги и становятся должниками (2)

Вильнюсцы, воспитывающие детей, до сих пор не получили...

На пикете у парламента - очная ставка Карбаускиса и Ландсбергиса (6)

15 марта у здания парламента Литвы состоится акция...

Рейтинги: Науседа занимает более высокую позицию, но радоваться рано (36)

Экономист Гитанас Науседа быстро поднимается вверх в...

Весна ненадолго отступит перед зимой (1)

Во второй половине недели зимняя температура снова...

TOP новостей

Рейтинги: Науседа занимает более высокую позицию, но радоваться рано (36)

Экономист Гитанас Науседа быстро поднимается вверх в...

Родители не получают "детские" деньги и становятся должниками (2)

Вильнюсцы, воспитывающие детей, до сих пор не получили...

Глава Norfos mažmenа: через 1,5 года минималку можно поднять до 700 евро (26)

Одна из главных проблем, заставляющих людей уезжать из...

На пикете у парламента - очная ставка Карбаускиса и Ландсбергиса (6)

15 марта у здания парламента Литвы состоится акция...

Оппозиция собрала почти все подписи под документом за досрочные выборы (6)

Члены оппозиционных фракций уже собрали почти все...