По словам родителей, сказать, что такая ситуация злит - слишком мягкое выражение. Зарплаты снизили сразу с января, а потребности детей не снизились, поэтому многие родители оказались в должниках.

"Перешагнули всякий здравый смысл, эта "кукурайтия" смеется над работающими людьми. Закон вступил в силу с 1 января 2018 г. и сразу перестал действовать дополнительный необлагаемый налогами размер, тут и начались все проблемы.

Мало того, что сделали людей просителями, так сейчас, когда звонишь, еще отсылают к разным специалистам: "Когда смогут, тогда выплатят", – возмущался Кястас, который подал заявку 12 января.

"Заявку даже не начали рассматривать. Я звонил в Вильнюсский отдел соцпомощи (туда дозвониться непросто), мне спокойно объяснили, что деньги выплатят, может, в конце марта,а, может, в апреле", – удивлялся он.

По его подсчетам, из-за упразднения ДННР доходы семьи с января снизились на 180 евро.

"Может ли человек чего-то требовать от бюрократов? Установлены ли законом какие-то сроки, в которые должны выплатить деньги? Есть ли пеня? Может ли человек сам решить, когда ему оплачивать счета или штрафы, под настроение и т.д.?

Мне этот беспорядок уже надоел, но, куда не позвонишь, никто ничего не знает, все спокойны, дескать, ничего страшного – сиди и жди. Но ведь если человек нарушает закон, в его отношении применяют какие-то санкции, штрафы, пеня, а тут другая сторона даже не задумывается об том", – возмущался собеседник.

"Детские" деньги не получает и глава Ассоциации многодетных семей Юргита Поцене. Она воспитывает 6 детей, значит, они должны получать больше 200 евро в месяц, а сейчас на такую сумму "в минусе".

"Эти выплаты – насмешка. Суть в том, что доходы у тех, кто работал и пользовался льготами, не увеличились. Больше денег они получать не будут.

Кстати, сейчас – начало марта, я воспитываю 6 детей, но мы "детские" деньги не получили. Налоговые льготы упразднены, зарплата стала меньше, а "детских" денег нет. Есть "минус", приходится думать, что делать.

Мне неважно, что, скажем, в мае я получу кучу денег за 5 месяцев, за все надо платить сейчас. Такое отношение: "Ну, так они подождут", делит людей на разные группы. Кажется, что те, кто принимает законы, сами и не едят, и ни за что не платят, все падает с неба. К сожалению, родителям деньги нужны здесь и сейчас – такова жизнь", – сказала она, заметив, что подала заявку 13 февраля. По ее словам, ее заявка все еще обрабатывается.

"Я звонила в мэрию, женщина сказала мне, что пока неясно, когда заявку рассмотрят, поскольку они не успевают. Я звонила 2 недели назад, мне сказали, что рассмотрели только заявки, поданные до 10 января, в день проверяют 350 заявок. Почему работают такие небольшие мощности, когда все компьютеризировано?

Извините, люди сейчас не могут даже за детский сад заплатить. Когда у тебя не один ребенок, суммы набираются. Власть красиво все обставила, красивые заголовки используют, но на деле людям приходится залезать в долги", – признала она.

Она вообще сомневается в том, что эти "детские" деньги принесут пользу: "Я сомневаюсь в том, что детей должны рожать несознательные семьи, а может даже не семьи. Нам не нужно, чтобы рожали асоциальные женщины, несовершеннолетние, которые не понимают, как создают семью, воспитывают детей.

"Детские" деньги, по сути, побуждают размножение в этом слое, извините, конечно, за такое выражение, но это так. У работающих забрали льготы, а те, кто не работает, получат дополнительные деньги, чем больше детей, тем больше денег. Я сомневаюсь, что эти деньги пойдут на благосостояние детей", – сказала она.

До 12 марта было получено 259 600 заявок на получение "детских" денег, из них удовлетворили 205 200 заявок и выплату денег на 350 800 детей (поскольку одна заявка подается и на нескольких детей сразу). Всего на выплату и администрирование этих денег в этом году выделено 231,6 млн. евро, из них 4,5 млн. евро - это расходы на администрирование

По данным Соцмина, в Каунасе рассмотрели 83,6% заявок (22 700), в Клайпеде – 57,9% (7800), в Вильнюсе – 45,3% (23 600).