Такое поведение родителей не только нарушает учебный процесс, но и приводит к образованию пробелов в знаниях, а психологи считают, что это искажает ценности детей, отношение к школе, обязательствам, окружению. Правда, родители не склонны драматизировать ситуацию.

Однако Министерство науки и образования напоминает, что за то, что родители нарушают процесс обучения лица младше 16 лет, им грозит предупреждение или штраф от 140 до 300 евро, а за повторное нарушение – от 280 до 600 евро.

Несмотря на то, что у ребенка каникулы с 19 февраля, а в конце марта ждут весенние каникулы, Юстина намерена поехать в отпуск с ребенком в учебное время. Она объяснила это тем, что с мужем не может отдыхать тогда, когда в школах каникулы и, кроме того, во время школьных каникул увеличивают цены, а хорошие предложения раскупают за полгода.

"Тем более, что моя дочь учится во 2-м классе, ей не надо сдавать экзамены или еще что-то. Перед поездкой мы всегда берем у учителя задания и выполняем их. Больше чем на неделю мы никогда не уезжаем", – сказала собеседница.

"Мы не злоупотребляем этим, отдыхаем в школьное время не чаще раза в год. (...) Я не считаю это трагедией", – сказала Юстина, заметив, что так поступают многие их знакомые.

На вопрос, какими бы были ее действия, если бы В Литве действовала система оповещения о таких отпусках специалистов службы защиты прав или пришлось бы платить штрафы, Юстина признала, что в таком случае отказалась бы от такой практики.

"Наверное, не ездили бы. Придумали бы что-то другое, может на работе обманывали бы, беря больничные во время каникул в школе", – сказала она.

В свою очередь учитель из Шяуляй уверяет, что на нее подали жалобу администрации школы, когда она потребовала, чтобы ребенок, отдыхавший с родителями во время учебного процесса, отчитался за пройденный материал.

"Некоторые родители, отправляясь в отпуск с детьми, пишут заявление на имя директора с просьбой разрешить поездку, другие не пишут никаких заявлений, и приходится потом выкручиваться с различными записками, оправдывающими пропуски.

Некоторые мамы потом требуют, чтобы учителя после таких "каникул" дополнительно работали с их детьми, нагоняя упущенное. Есть такие, которые увозят детей отдыхать по несколько раз в год. Я знаю, что в других странах ЕС это запрещено. Меня интересует, почему в нашей стране к этому подходят так безответственно?", – вопрошает учитель.

По словам детского психиатра-психотерапевта Линаса Слушниса, в цивилизованных странах такого нет.

"В Германии, Швейцарии, во Франции никак не заберешь из школы не во время каникул, в противном случае грозит стычка со специалистами службы защиты прав детей, и администрацией, со всей системой. Я слышу, как родители говорят, что во время такого отпуска они могут дать детям больше, чем школа, что дети узнают и переживают больше приятных моментов, чем в школе. Но об этом даже сложно говорить, поскольку так только показывают, что школа ненужна. Я думаю, это неуважение к школе, к системе. Конечно, за неделю с ребенком ничего не случится, но если мы хотим быть цивилизованной страной, избавляемся от советского наследия, такого не должно быть", – заметил он.

По его словам, так появляется чувство больше свободы и убеждение, что родители могут дать больше, чем учителя.

Он напомнил случай, который произошел в Германии, где в Мюнхенском аэропорту не дали вылететь на отдых семье с детьми, поскольку у них не было разрешения администрации школы. И никто не возмущался.

Он заметил, что проблема в том, что школа и служба защиты прав детей в Литве - это два противоположных лагеря.

"Насколько я знаю, когда в критических случаях школы обращаются в эту службу, они попадают в такой бюрократический аппарат, с которым потом больше не хотят встречаться. Поэтому даже если мы введем штрафы, неясно, сработают ли они при нынешней системе. Я считаю, что в этой системе работают не самые умные люди. Может, лишь в последнее время приходят более преданные своей работе люди, до сих пор таких не было.

Кроме того, если начнем задействовать штрафы, школа должна быть настолько сознательной, чтобы не требовать чего-то, не делать исключений. Скажем, если ребенок хорошо учится, чтобы не смотрели на недельный пропуск сквозь пальцы, а в случае если у кого-то родители плохие, то тогда наказывать. Полно труднодоказуемой дискриминации, поэтому должны быть четкие границы и система, но сейчас это два разных судна", – заметил он.

Слушнис считает, что больше пользы чем штрафы принесут мягкие меры, например, чтобы родители уведомляли специалистов службы защиты детей, просили у них разрешения на такой отпуск.

Министерство науки и образования считает, что родители должны согласовывать свои отпуска с графиком школьных каникул - как летних, так и в течение года, тем более, что расписание этих каникул известно уже в начале учебного года.

Министерство указало, что этот вопрос школы могут регламентировать и в своем внутреннем уставе.