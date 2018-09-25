Почти 150 евро – такую сумму жительница Мариямполе увидела в квитанции за детский сад. Мать двоих детей возмущена – за каждого ребенка придется заплатить почти на 20 евро больше, хотя никто об этом не предупредил.
© A. Užkalnio nuotr.

Жалуются и другие родители - все говорят, что о повышении платы за детский сад их никто не уведомил.

"В прошлом году мы платили 56 евро в месяц, в этом сказали, что плата составит 74 или 75 евро", – сказала жительница Мариямполе, воспитывающая двоих детсадовцев (за обоих ей придется заплатить больше 140 евро).

Но, по словам женщины, проблема не в деньгах, а в том, что дети не едят в саду.

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"Еда ужасная. Все выбрасывают ведрами. Я недовольна, дочь возвращается домой голодная, начинает есть, потом ночью у нее болит живот. Но нельзя же не кормить, – рассказала женщина. – Куда пропали блинчики, сырники и т.д.? Было вкусно, дети ели, а тут взяли все и заменила на неизвестно что. Я против. Надо эту пользу с умом подавать, а не так".

"Какое это здоровье, целый день ничего не есть, а дома все подряд, – рассказала мать двоих детей. – Какие еще хлебцы из цуккини с творогом? Тефтели из говядины, сказал ребенок, такие твердые, что разрезать невозможно. Хлебцы из брокколи ребенок даже не пробовал".

На вопрос, говорила ли женщина об этом с воспитателями, она ответила, что была беседа, но им сказали, что ничего изменить нельзя.

Представитель Мариямпольской мэрии Аста Вазнене сказала DELFI, что подорожала не только еда.

С сентября питание детей в яслях стоит 2,5 евро в день (раньше 1,88 евро), это значит подорожание составило около 12 евро за 20 дней.

Питание детсадовцев сейчас стоит 2,80 евро (2,07 евро), значит оно подорожало почти на 15 евро.

Подорожали и индивидуальные занятия, если раньше стоили 0,87 евро, то сейчас – 1,20 евро. "Есть еще одна плата – улучшение условий воспитания. За него платили 0,43 евро, сейчас – 0,60. Это платят все, тут нет никаких скидок, – сказала Вазнене. – Это 12 евро за 20 рабочих дней".

Вазнене отметила, что мэрия о подорожании не сообщала, сообщить могли разве что сами детские сады.

Представитель мэрии указала, что родители могут отказаться от завтраков или ужинов, но полностью отказаться от питания они не могут. "Свою еду приносить нельзя. Таковы гигиенические нормы. Это не от мэрии зависит, это правило свыше", – сказала Вазнене.

Она указала, что еда в детских садах хорошая, а жалуются, по ее словам, только дети старших групп.

"На прошлой неделе было заседание с участием заведующих детских садов Vaivorykštė, Šypsenėlė, Pasaka, все сказали, что еда вкусная, дети все съедают", – порадовалась Вазнене.

Она отметила следующую тенденцию: "Малыши охотно едят, а дети старших групп, видно, наслушались родителей, не едят".

DELFI связался с мэриями Каунаса и Вильнюса. Журналистов заверили, что плата за детские сады не изменилась.

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