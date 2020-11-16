Родители детсадовцев обеспокоены – неужели возвращается удаленка

Мать малолетнего ребенка рассказала Delfi, что получила от администрации детсада информацию о том, как заниматься с ребенком дома. Прилагалась и инфографика. "Неужели детские сады скоро снова переведут на удаленку?", – вопрошала она.

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Тамошюнайте опровергла такое предположение и сказала:

"Мы обсуждали с руководителями детских садов, как надо работать с детьми, если они по какой-то причине не посещают детский сад. Это не удаленка, это домашнее воспитание, воспитатель хотя бы раз в неделю созванивается с родителями, высылает задания и т.д. Фактически же, мы работаем, родители могут приводить детей в детские сады, детские сады работают в обычном режиме. Но мы увидели, что часть детей находится дома, у родителей есть такая возможность".

Однако она акцентировала, что обсуждают вопрос домашнего воспитания и уже есть случаи, когда вся группа детсада находится в изоляции.

"Точно не скажу, сколько таких групп было на прошлой неделе, но в любом случае воспитатель работает с детьми удаленно. Эти дети дома, в изоляции, так проведут время две недели", - сказала Тамошюнайте.

Она указала, что на прошлой неделе в детские сады ходили всего 55% детей.

"Если проанализировать данные, то в прошлом году, в то же время, когда не было пандемии, детские сады посещали 75-80% детей. Видимо, родители работают удаленно, у них есть возможность не водить ребенка в детский сад, и они ею пользуются. Чтобы не прервалась связь с ребенком, который не посещает детский сад, мы разослали вехи для организации домашнего воспитания".

По словам представителя муниципалитета, если правительство решит закрыть детские сады и перевести на удаленку, то такое распоряжение придется выполнять, но у самого муниципалитета нет в планах закрытия детских садов.