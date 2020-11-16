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Родители столичных детсадовцев обеспокоены. Тревогу вызвала полученная из муниципалитета информация. Однако представитель Вильнюсского муниципалитета Эдита Тамошюнайте сказала, что без соответствующего постановления правительства ничего предпринимать не будут. По ее словам, детским садам только переслали информацию для родителей о том, как воспитывать детей дома, если по той или иной причине они не будут водить их в детские сады.
Родители детсадовцев обеспокоены – неужели возвращается удаленка
© DELFI montažas

Мать малолетнего ребенка рассказала Delfi, что получила от администрации детсада информацию о том, как заниматься с ребенком дома. Прилагалась и инфографика. "Неужели детские сады скоро снова переведут на удаленку?", – вопрошала она.

Родители детсадовцев обеспокоены – неужели возвращается удаленка
© Vilniaus savivaldybės inf.
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Тамошюнайте опровергла такое предположение и сказала:

"Мы обсуждали с руководителями детских садов, как надо работать с детьми, если они по какой-то причине не посещают детский сад. Это не удаленка, это домашнее воспитание, воспитатель хотя бы раз в неделю созванивается с родителями, высылает задания и т.д. Фактически же, мы работаем, родители могут приводить детей в детские сады, детские сады работают в обычном режиме. Но мы увидели, что часть детей находится дома, у родителей есть такая возможность".

Однако она акцентировала, что обсуждают вопрос домашнего воспитания и уже есть случаи, когда вся группа детсада находится в изоляции.

"Точно не скажу, сколько таких групп было на прошлой неделе, но в любом случае воспитатель работает с детьми удаленно. Эти дети дома, в изоляции, так проведут время две недели", - сказала Тамошюнайте.

Она указала, что на прошлой неделе в детские сады ходили всего 55% детей.

"Если проанализировать данные, то в прошлом году, в то же время, когда не было пандемии, детские сады посещали 75-80% детей. Видимо, родители работают удаленно, у них есть возможность не водить ребенка в детский сад, и они ею пользуются. Чтобы не прервалась связь с ребенком, который не посещает детский сад, мы разослали вехи для организации домашнего воспитания".

По словам представителя муниципалитета, если правительство решит закрыть детские сады и перевести на удаленку, то такое распоряжение придется выполнять, но у самого муниципалитета нет в планах закрытия детских садов.

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