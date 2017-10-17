Бывший военный Спецсил рассказал редакции журналистских расследований R.I.T.A. на Laisvės TV о том, что во время службы получал травмы, которые не фиксировали, чтобы командующим не надо было проводить служебные расследования, чтобы это не принесло и ему вреда во время проверок на медкомиссии, которую он проходил каждые 4 года.

"На спецслужбе всегда была группа состояния здоровья A, если у тебя ниже – B, C, D – то могли перевести на другие позиции. Чтобы этого избежать, все травмы скрывали. Чтобы у командующих не было лишних хлопот, и у самих военных, получивших травмы, чтобы их не вносили в историю болезни, поскольку все военные со страхом ходили на медкомиссию, боялись получить определенную характеристику", - рассказал военный, который сейчас судится с системой.

За 18 лет его службы никто ни разу не поинтересовался, почему он не фиксирует и не сообщает о полученных на службе травмах. Несмотря на то, что во время каждой проверки комиссия военных медэкспертов устанавливала ему все более низкую группу.

За 13 лет службы состояние его здоровья ухудшилось от А до низшей категории E. Военного сами медэксперты предупредили, что следующую комиссию он уже не пройдет.

Глава Литовской ассоциации военных и ветеранов Ауримас Навис сказал, что в таком случае человек, который лучшие годы отдал службе родине, остается даже без компенсации.

"И этот человек, отслуживший 18 лет, отдавший лучшее время своей жизни службе и Литве, и вам всем, граждане, он не получает пенсии, несмотря на то, что гражданские врачи признали его нетрудоспособным. Он практически сидит в инвалидном кресле. Он не получает компенсацию за то, что у него нет здоровья и уже почти 2 года, как он судится с системой", - рассказал Навис.

Представитель системы Минобороны с такими упреками не согласна. По ее словам, это был выбор самого военного.

Заведующая отделом социальной безопасности и политики здравоохранения МО Аушра Казлаускене сказала, что в данном случае вывод экспертизы был таким - военный пригоден к службе, только установлена более низкая категория, значит ему искали бы другую должность.

"Насколько известно, ему и предлагали другую должность, он мог продолжать службу, но он не согласился и ушел. Поэтому он не получил права на государственную пенсию, полагающуюся военным, которую он получил бы, прослужив 20 лет. Ему не хватило 1,5 лет, это был его собственный выбор", - сказала Казлаускене.

Из Спецсил ЛА за все время по состоянию здоровья в запас отправили только двоих военных, остальные ушли по собственному желанию.