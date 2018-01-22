Ведущая передачи Рита Милюте сказала, что узнала об этом случайно, поскольку обычно интересуется в Минсельхозе вопросами, касающимися земли. Однако один из атташе сказал, что, что женщины из МИД в Китае осуществляют геноцид мужчин. Литовских мужчин.
Бывший вице-министр социал-либералов, бывший вице-министр Партии труда, бывший консерватор, бывший вице-президент союза фермеров и директор ассоциации переработчиков мяса, учился в Академии сельского хозяйства, затем в США, Дании и Великобритании. Владеет тремя языками.
Геноцид направлен против него. В начале января атташе не дал коллеге ключ. Коллега должна была подготовить рабочее место другому сотруднику. Поскольку она не смогла попасть в кабинет, вытащила сердцевину замка. Пришел атташе, велел вернуть сердцевину.
На видео, которое получили журналисты R.I.T.A., видно, как мужчина требует вернуть сердцевину. Женщина требует дать ей ключ и покинуть ее кабинет. Мужчина силой пытается отнять у нее сердцевину.
Атташе по сельскому хозяйству в Китайской народной Республике Kinijos Миндаугас Куклерюс пояснил, что все началось, когда коллега, отвечающая за хозяйственную часть, в конце рабочего дня решила вытащить сердцевину замка.
"Она должна была уйти, я попросил. Говорю: поставь замок. Она посмеялась надо мной, я пошел в ее кабинет, взял замок. Она говорит: дай, я сама вставлю. Мы повздорили из-за этого замка, (…) я оставил ее и ушел. Так эта история и закончилась", - сказал Куклерюс.
Он сказал, что обычно так не ведет себя с коллегами, и пожаловался, что ему мешают работать.
"Я понимаю (такое поведение) чести не делает. Больше, наверное, я так не делал бы. Но с другой стороны поведение коллег и руководства посольства во многих случаях ничем нельзя оправдать, когда едва ли не геноцид проводят в отношении тех, кто не из МИД и кто является представителем мужского пола. В посольстве всегда разделяют мужчин и женщин и работников МИД и других работников", - сказал Куклерюс.
Сначала атташе обещал журналистам подробно рассказать обо всем, что происходит в посольстве, но потом передумал и написал, что ничего комментировать не будет – поскольку посольство ничего не комментирует.
Минсельхоз проводит служебное расследование, выясняет причины такого поведения своего, в результате должно выясниться, сохранит ли Куклерюс свой пост, поскольку атташе был назначен не МИД.
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