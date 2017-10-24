Департамент миграции (ДМ) в этом году раскрыл схему мошенничества – действующие в Литве посредники, адвокаты, возможно, подделали документы, и на их основе около 60 граждан России получили вид на жительство в Литве, такое произошло в основном в Друскининкай.

"Сейчас их документы упразднены (или им отказано в их замене, выдаче), с частью мы судимся, процесс не завершен. Департамент миграции обратился в прокуратуру и к адвокату", - сказано в пояснении ДМ.

В департаменте подходит к концу расследование, выясняют кто и почему выдает виды на жительство тем, кому их выдавать не должны, и почему их не получают те, кто действительно должен получить. Департамент выяснил, что примерно 1/5 часть иностранных компаний, которые становятся основанием для выдачи вода на жительство в Литве - фиктивные.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис еще будучи на посту главы МВД, два года назад, предлагал упразднить ДМ и передать его функции полиции. Такое предложение поступило после того как было начато расследование, связанное не только с ДМ, но и с Миграционной службой при полиции.

Дело это рассматривалось в суде до лета этого года. Бывший начальник Миграционной службы при Главном комиссариате полиции Вильнюсского округа Гинтарас Багужис был освобожден от ответственности с передачей на поруки.

Сколько сотрудников полиции в результате этого дела покинули службу, Служба иммунитета полиции не указала. По подсчетам журналистов R.I.T.A., их было больше 10.

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас сказал, что эту ситуацию пока не изучал. "Но из того, что вы говорите, я могу сделать такой вывод, что была информация, после оценки которой появились какие-то проблемы, но прямых доказательств не было. Если бы были доказательства, то их представили бы прокуратуре или провели расследование, тогда дело оказалось бы в суде", - сказал Мисюнас.

По его оценке, хорошо, что такие люди уходят из системы. "Но если мы говорим о наказании, некоторые остались ненаказанными. Не всегда провинившийся получает наказание. Очень радует, что были представлены аргументы, после которых эти люди ушли с работы, и пришли те, кто хочет работать хорошо и честно, а что касается наказания – наверное, не было доказательств, не было дела, вот и не было наказания", - сказал Мисюнас.