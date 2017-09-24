Формально – все законно, но справедливо ли это, и точно ли все проверено, таким вопросом задается телепередача R.I.T.A. на Laivės TV.

Литва на всех международных форумах поддерживает Украину и осуждает Россию, акцентируя аморальность ее политики. Однако сама предоставляет вид на жительство людям, которые получают доходы от людей из ближайшего окружения Путина, а также ведущих общую деятельность с представителями шоу-бизнеса, которые участвуют в пропагандистских проектах Кремля, а иногда и преступникам.

Без особых проблем вид на жительство в Литве получил и им пользуется советник банка Аркадия и Бориса Ротенбергов Антон Треушников. Банк SMP, как и сами Ротенберги, находится в списке тех, кто подпадает под санкций, их компания строит мост в оккупированный Крым. Литовский департамент миграции отказывается предоставить данные о том, на каком основании Треушникову выдан и продлевается вид на жительство в Литве, поскольку не может это сделать, чтобы не разглашать персональные данные.

R.I.T.A. получила достаточно данных, позволяющих усомнится в том, что личность этого человека и его деятельность должным образом проверены соответствующими службами. Вид на жительство выдан на основе формальных данных - у человека в Литве есть имущество и компания. Кроме того, эти требования являются необходимым для получения вида на жительства условиями, но это не значит, что всем, у кого есть в Литве компания и имущество, вид на жительство предоставляется в обязательном порядке.

Журналисты получили список из Главного управления МВД России, в котором есть данные о том, что один из партнеров Треушникова по бизнесу числится в списке рэкетиров, также есть данные Центра регистра, доказывающие, что А.Ротенберг продал часть акций одной своей компании Треушникова всего 5 месяцев назад.

Еще один его партнер (по деятельности в Литве) - популярный российский исполнитель Василий Вакуленко, или Баста, уверяющий, что занимается музыкой, а не политикой, на самом деле участвует в пропагандистских проектах Кремля, таких как конкурс на лучшую песню про Крымский мост.

В Литве партнеры не только обещают продолжать развитие проект развлекательного клуба, но и создать бесплатную резиденцию для литераторов всего мира. Кроме того, по словам Треушникова, он полон решимости помочь спасти не только вкладчиков банка А. и Б.Ротенбергов, но и помочь Литве в случае с банками Snoras и Ūkio bankas.

Ранее Треушников уже "спасал" литовский футбол и клуб Vėtra, но когда это не удалось, заявил, что он разочаровался в профессиональном спорте, а конкретно – в футболе и хоккее (этими видами спорта интересуются молодые Ротенберги).

Подробности в передаче R.I.T.A.: