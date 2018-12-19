Правоохрана Литвы 19 декабря сообщила о том, что по подозрении в шпионаже в пользу России был задержан бывший председатель Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис. Его брат, бывший заместитель гендиректора LRT и журналист Римвидас Палецкис сказал, что ничего не знал о такого рода деятельности Альгирдаса.
Rimvydas Paleckis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Я многое мог предположить, ведь знал, чем он занимался прежде, но такое и в голову не приходило, если бы он послушал меня в свое время, если бы слушал родителей, я думаю, ничего этого не было бы. Но это уже из серии, что было бы если бы было", – сказал Римвидас Палецкис.

Генкомиссар Линас Пярнавас 19 декабря подтвердил, что Палецкис находится под арестом с октября 2018 года.

Статьи по теме:
Сквернялис: разведка других стран активно пытается проникнуть во внутреннюю политику Литвы  (19)
Литва: в деле о возможном шпионаже в пользу РФ задержано несколько лиц, в их числе Палецкис  (99)

По словам Римвидаса, об аресте брата ему было известно, но он об этом никому не сообщал, чтобы не мешать следствию.

"Я понимал, что просто так подобное не случается, я понял, что правоохрана проделывает важную работу, поэтому ни с кем этой информацией не делился, я понимал, что это может помешать следствию", – сказал он.

Римвидас Палецкис заметил, что общался с братом мало, их пути разошлись после заявлений брата о событиях 13 января. Тогда - почти 8 лет назад - он отмежевался от этих заявлений, назвав их "глупостями" и "бредом".

По словам Римвидаса, в последний раз он общался с братом минувшим летом.

"После этого у нас не было никаких контактов за исключением бытовых, поэтому я был шокирован", – сказал Палецкис.

Правоохрана 19 декабря объявила о новом расследовании дела о шпионаже в пользу России. В нем целый ряд подозреваемых, в их числе - Арвидас Палецкис.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Источники: литовская правоохрана задержала Палецкиса (83)

Литовская правоохрана задержала бывшего председателя...

Общество

Дело о подстрекательстве против русского народа вернется в суд (5)

Вильнюсский окружной суд (ВОС) вернул Вильнюсскому...

Римвидас Палецкис о брате: если бы он слушал меня или родителей, этого бы не случилось (5)

Правоохрана Литвы 19 декабря сообщила о том, что по...

С нового года в Литве меняется порядок доставки пенсий (1)

С января литовских пенсионеров, которым пенсии...

Virginijus Sinkevičius

В парламенте Литвы решался вопрос нелитовских названий компаний

Министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс на...

Литва: в деле о возможном шпионаже в пользу РФ задержано несколько лиц, в их числе Палецкис (99)

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России...

TOP новостей

Литва: в деле о возможном шпионаже в пользу РФ задержано несколько лиц, в их числе Палецкис (99)

В Литве по подозрению в шпионаже в пользу России...

Новый прогноз Центробанка Литвы: что будет в 2019 году (17)

Центробанк Литвы оценил тенденции мировой и литовской...

Сквернялис: разведка других стран активно пытается проникнуть во внутреннюю политику Литвы (19)

После того как 19 декабря Генпрокуратура Литвы...

Мэрия Вильнюса не выдаст новое разрешение на строительство "Дома Москвы" (14)

На основании полученного заключения Департамента...

С нового года в Литве меняется порядок доставки пенсий (1)

С января литовских пенсионеров, которым пенсии...