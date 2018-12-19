"Я многое мог предположить, ведь знал, чем он занимался прежде, но такое и в голову не приходило, если бы он послушал меня в свое время, если бы слушал родителей, я думаю, ничего этого не было бы. Но это уже из серии, что было бы если бы было", – сказал Римвидас Палецкис.

Генкомиссар Линас Пярнавас 19 декабря подтвердил, что Палецкис находится под арестом с октября 2018 года.

По словам Римвидаса, об аресте брата ему было известно, но он об этом никому не сообщал, чтобы не мешать следствию.

"Я понимал, что просто так подобное не случается, я понял, что правоохрана проделывает важную работу, поэтому ни с кем этой информацией не делился, я понимал, что это может помешать следствию", – сказал он.

Римвидас Палецкис заметил, что общался с братом мало, их пути разошлись после заявлений брата о событиях 13 января. Тогда - почти 8 лет назад - он отмежевался от этих заявлений, назвав их "глупостями" и "бредом".

По словам Римвидаса, в последний раз он общался с братом минувшим летом.

"После этого у нас не было никаких контактов за исключением бытовых, поэтому я был шокирован", – сказал Палецкис.

Правоохрана 19 декабря объявила о новом расследовании дела о шпионаже в пользу России. В нем целый ряд подозреваемых, в их числе - Арвидас Палецкис.