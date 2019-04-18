РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы

Россия информировала свои ответственные службы об угрозах работникам посольства Литвы в Москве и обязала предпринять "все необходимые меры", сообщило министерство иностранных дел Литвы.
Kremlius
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В среду МИД Литвы получил ответ на врученную России на минувшей неделе ноту, в которой содержалась повторная просьба провести расследование инцидента, информировать о его результатах и обеспечить безопасность работников посольства и членов их семей.

"Литовскую сторону информировали, что министерство иностранных дел России, получившее сообщение об угрозах сотрудникам литовского дипломатического представительства и членам их семей, известило об этом компетентные российские службы с тем, чтобы были предприняты все меры", – сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

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По сообщению министерства, 31 марта посольство Литвы в Москве получило письмо, в котором в ответ на оглашенный в Вильнюсе приговор по делу о событиях 13 января 1991 года содержатся "угрозы работникам посольства и членам их семей, их свободе и безопасности в том случае, если они не покинут Москву в течение 1 месяца".

Письмо было подписано объединяющей ветеранов спецслужб России организацией "Ветераны России".

Посольство сообщило, что впервые обратилось в МИД РФ по этому поводу 1 апреля, однако тогда реакции не последовало. 12 апреля послу РФ в Литве была вручена соответствующая нота.

Вынесенным 27 марта судом приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.

Россия, в свою очередь, завела уголовное дело на четырех судей, рассматривавших дело 13 января, и на экс-прокурора Симонаса Слапшинскаса.

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