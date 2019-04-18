В среду МИД Литвы получил ответ на врученную России на минувшей неделе ноту, в которой содержалась повторная просьба провести расследование инцидента, информировать о его результатах и обеспечить безопасность работников посольства и членов их семей.
"Литовскую сторону информировали, что министерство иностранных дел России, получившее сообщение об угрозах сотрудникам литовского дипломатического представительства и членам их семей, известило об этом компетентные российские службы с тем, чтобы были предприняты все меры", – сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
По сообщению министерства, 31 марта посольство Литвы в Москве получило письмо, в котором в ответ на оглашенный в Вильнюсе приговор по делу о событиях 13 января 1991 года содержатся "угрозы работникам посольства и членам их семей, их свободе и безопасности в том случае, если они не покинут Москву в течение 1 месяца".
Письмо было подписано объединяющей ветеранов спецслужб России организацией "Ветераны России".
Посольство сообщило, что впервые обратилось в МИД РФ по этому поводу 1 апреля, однако тогда реакции не последовало. 12 апреля послу РФ в Литве была вручена соответствующая нота.
Вынесенным 27 марта судом приговором в деле 13 января 67 граждан России, Беларуси и Украины осуждены на лишение свободы от 4-х до 14-и лет.
Россия, в свою очередь, завела уголовное дело на четырех судей, рассматривавших дело 13 января, и на экс-прокурора Симонаса Слапшинскаса.
РФ утверждает, что предпринимает все меры защиты работников посольства Литвы
Россия информировала свои ответственные службы об...
Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие
15% участников опроса считают, что в старости будут...
В Литве передано в суд дело о неподобающей рекламе Zero live show в храме (1)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры передал...
"Репортеры без границ": в Литве улучшилась ситуация со свободой слова (8)
Ежегодный отчет о нарушениях свободы слова в мире...
Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)
Президентская гонка в Литве выходит на финишную...
TOP новостей
Новейшие президентские рейтинги: ситуация накаляется (42)
Президентская гонка в Литве выходит на финишную...
Неприглядная статистика: каждый 7 житель Литвы рассчитывает только на пенсионное пособие
15% участников опроса считают, что в старости будут...
В Литве прогнозируют очень теплую погоду (2)
В четверг днем ничто не коснется мощного антициклона,...
В Сантаришкес у клиник меняется порядок парковки автомобилей (1)
Многие, кто по какой-то надобности ездил в...
Комитет Станисловаса Томаса не набрал необходимые голоса для участия в выборах в ЕП (1)
Общественный комитет Станисловаса Томаса, который...