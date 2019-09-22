В восемь часов вечера в Литве закрылись избирательные участки, после этого начался подсчет голосов. Депутатов выбирают в трех округах.
Dėl trijų laisvų Seimo narių vietų kovojantys politikai: Paulė Kuzmickienė ir Gintautas Paluckas, Kristupas Krivickas ir Rasa Petrauskienė, Rūta Janutienė ir Liudas Jonaitis.
© DELFI

В Жирмунайском округе во втором туре победу одержала консерватор Пауле Кузмицкене, ее оппонент - соцдем Гинтаутас Палуцкас проиграл выборы.

В Гаргждай во втором туре также победу одержала консерватор - Раса Петраускене, одолев представителя Партии центра Криступаса Кривицкаса.

В Жемгальском округе победу одержал социал-демократ Людас Йонайтис, который обошел представителя Партии центра Руту Янутене.

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Председатель Главизбиркома Литвы Лаура Матийошайтите подтвердила, что выборы прошли без проблем. В день выборов не было жалоб на нарушение закона о выборах.

Досрочно на выборах проголосовали 4,52% избирателей, еще 14,30% пришли на избирательные участки.

Всего во втором туре, который прошел 22 сентября 2019 года, право на участие в выборах были у 110 420 избирателей.

Новых депутатов выбирали, поскольку трое политиков отказались от мандатов.

Аушра Малдейкене, которая была выбрана в Жирмунай, стала евродепутатом, депутаты Гаргждайского и Жемгальского округов "крестьянин" Бронюс Маркаускаси либерал Виталиюс Гайлюс стали мэрами.

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