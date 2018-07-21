Оппозиционное Движение либералов и в июле показало снижение доверия избирателей.

По данным июльского опроса, на парламентских выборах за консерваторов намерены голосовать 16,7% респондентов (в июне – 16,6%), за "крестьян" – 15% (в июне – 14,9%).

"Как и прежде очевидны два лидера: Союз отечества и "крестьяне", – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

На третьем месте идет "Порядок и справедливость" – 6,8% (в июне – 6,2%), на четвертом Партия труда - 6,1% (в июне – 6,7%).

Опрос показал, что рейтинг Движения либералов по-прежнему остается одним из самых низких. На парламентских выборах за них голосовали бы 2,2% участников опроса (в июне – 2%).

"Движение либералов в самом низу. так было и в июне. Точно не преодолевают барьер. Возникает вопрос, куда делся его электорат?" – сказал Гайдис. По его словам, избирателей либералов могли переманить консерваторы.

Гайдис также заметил, что снизился рейтинг Литовских социал-трудовиков, которых возглавляет Гедиминас Киркилас.

"Если сразу после раскола у партий Гинтаутаса Палуцкаса и Киркиласа было поровну (голосов – BNS), то сейчас рейтинг партии Киркиласа снизился. Возможно, это тенденция", – сказал социолог.

На пятом месте соцдемы Палуцкаса - 5,1% (в июне – 5,3%), затем идет Партия центра – 4% (в июне – 3,1%), а социал-трудовики на 7-м месте – 3,5% (в июне – 4,8%).

Литовская избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей получили поддержку 2,9% избирателей (в июне - 2,7%).

Опрос по заказу издания Lietuvos rytas 5-14 июля провела компания Vilmorus.