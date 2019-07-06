В январе 2019 г. в системе дополнительного пенсионного накопления участвовали 645 000 жителей (2+2+2), еще 653 000 участвовали по схеме 2+0+0, т.е. дополнительно за свой счет не откладывали.

В июле 2019 г. дополнительно за свой счет на пенсию уже откладывают 1,132 млн. жителей. Большая их часть – 633 000 – решила копить по максимальному тарифу (3+1,5), остальные 499 000 откладывают минимально (1,8+0,3), и с каждым годом их вклад будет расти, пока не достигнет максимального тарифа.

Сообщается, что с января 90 100 человек решили откладывать на пенсию не 1,8%, а 3% зарплаты.

Свое участие в системе приостановили 204 100 человек, но они оставили деньги в фондах. Еще 41 000 вернула деньги в "Содру" и отказалась от дополнительного накопления.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что прежние 2% от зарплаты - был недостаточный тариф, его было мало на достойную пенсию. По этой причине упразднили формулу 2+0+0. По словам Кукурайтиса, люди из этой группы в основном и вернулись в "Содру".

"Мы сделали так, чтобы те, кто откладывает, откладывали достаточно средств", – сказал министр, заметив, что по новому порядку содровская пенсия не станет меньше, просто дополнительная пенсия ее дополнит.

"Пока прогнозы, демографическая тенденция в Литве - нехорошие. Как мы, так и весь регион вынужден решать вопрос пенсионной системы, поскольку во всем регионе растет число пенсионеров и сокращается число работающего населения, поэтому решение и принимает весь регион", – сказал министр.

Он заметил, что правительство Литвы провело опрос, который показал, что 85% жителей или слышали о пенсионной реформе, или немало знают о ней.

"Система стала надежнее, люди откладывают достаточную сумму. И третий момент - люди стали сознательнее. Четвертый - создано пространство для развития второй ступени, включая работодателей, самих людей", – сказал Кукурайтис.

Директор Фонда социального страхования Юлита Варанаускене сказала, что много жителей пришло в отделения "Содры" в последние дни июня. Среди них были и те, кто уже принял решение, но потом снова решил его изменить. Есть две причины, по которым люди отказываются от накопления – часть хотела сейчас зарабатывать больше, другая часть выбрала альтернативное накопление.

"Мы видим, что участниками системы остались, но остановили перевод взносов 200 000 человек. Через 3 года мы снова попытаемся предложить им принять участие в системе накопления. Дать категорический ответ на вопрос, почему люди останавливают накопление, сложно. Люди решали, что лучше: дополнительные деньги сейчас или больше доходов в старости. Были и те, для кого 3% от зарплаты - это много, и те, кто получает больше доходов, поэтому выбирает альтернативный способ накопления", – сказала Варанаускене.

После реформы в "Содру" вернули 82,92 млн. евро, из них 67,96 млн. евро в пенсионных фонды внесла сама "Содра".

Литовская ассоциация инвестиционных и пенсионных фондов прогнозирует, что из 204 000 жителей, которые остановили накопление, около 60 000 возобновят накопление, когда выяснятся условия аннуитета. Вернуться к накоплению можно в любой момент, а если человек этого не сделает, то до 40 лет через каждых 3 года его будут автоматически включать в систему.

"В число участников системы вовлекли 152 000 человек и число тех, кто отказался и тех, кто остался в системе разделилось почти пополам", – сказала директор "Содры".

Варанаускене прибавила, что низ полученных данных видно, что некоторые работодатели увеличили зарплаты своим работникам, чтобы, несмотря на переводы в систему пенсионного накопления, зарплата "на руки" не изменилась.

Из 152 000 вовлеченных в систему 74 300 решили остаться, а 77 900 отказались от участия в системе.

Председатель правления Ассоциации участников пенсионных фондов Мариюс Калесинскас оценивает пенсионную реформу неоднозначно. Во-первых, по его словам, хорошо, что реформа побудила людей задуматься о своем финансовом будущем, были введены цикличные фонды, снизили налог на администрирование. Однако Калесинскас считает, что 3% взносов мало для обеспечения достойной старости, нужно откладывать больше.

"Довольно много людей, около 200 000, остановили участие в накоплении. Около половины тех, кого автоматически включили в систему, отказались от участия в ней. Мы считаем, что это своеобразная весть политикам - реформы в этой сфере проводят слишком часто, люди не успели приспособиться к переменам", – сказал он и заметил, что для привлечения большего числа участников политики должны подумать о стабильности и не менять саму систему слишком часто.