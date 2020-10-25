В ходе исследования у жителей спрашивали, что они делали бы, если бы была разработана вакцина от коронавируса.

42,9% участников опроса сказали, что привились бы, а 42,5% сказали, что не делали бы прививки, еще 14,7% не ответили на вопрос.

Делать прививки больше были склонны жители Вильнюса и люди с большими доходами. Жители сельской местности и люди с небольшими доходами чаще говорили, что не будут прививаться.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Роланда Лингене сказала, что пока еще нельзя точно сказать, какое количество жителей должно сделать прививки, чтобы появился коллективный иммунитет, kurкоторый пресечет распространение вируса в обществе – все будет зависеть от эффективности вакцины.

"Например, если эффективность вакцины составит 80%, достаточно, чтобы привились хотя бы 75% населения. Важно знать, что нет вакцин, которые были бы эффективны на 100%. Одна из самых эффективных вакцин - это вакцина от кори, ее эффективность после двух доз составляет 97%", – сказала специалист.

Литва участвует в общем проекте ЕС по закупке вакцины от коронавируса.

Правительство указало, что постарается купить вакцину для 70% жителей, а вакцинация будет добровольной.