Результаты нового опроса показали неожиданную тенденцию: растут рейтинги двух партий - консерваторов и "крестьян".
Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Karolina Pansevič

Эксперты сказали, что категорически настроенные против учителей "лидеры "крестьян", скорее всего, смогли убедить часть общества в том, что требования учителем - угроза для их благосостояния". Поэтому, по словам социолога, удивившие политологов резкие заявления Рамунаса Карбаускиса и Саулюса Сквернялиса в адрес учителей - всего лишь рациональное воздействие на психологию общества.

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Пока в обществе будут конкурировать раздробленные группы, не будет солидарности в отношении учителей и других общественных групп, если речь будет идти о финансах.

Компания Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA провела опрос 9 - 26 ноября, результаты которого показали, что если бы в ближайшее время проходили выборы в парламент, то больше всего жителей голосовало бы за Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). Рейтинг консерваторов за месяц вырос на 4% до 20,2%.

За месяц подрос и рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых - на 3% до 15,2%.

Reitingai
Reitingai

На третьем месте Литовская социал-демократическая партия - 9,2% (в октябре 8,7%).

На четвертом месте рейтинга - "Порядок и справедливость" (7,3%, в октябре - 7,5%).

Далее следует Партия труда - 6,1% (5,1%).

Больше всего за месяц снизился рейтинг Движения либералов - до 2,9% (был 5%).

Литовскую партию центра поддерживают 4,1% респондентов (в октябре - 3,8%), Литовскую социал-демократическую партию труда - 4,1% (4,6%), Избирательную акцию поляков Литвы - Союз христианских семей - 3% (3,7%), Литовский союз свободы/либералов - 1,3% (1,2%).

Еще 26,5% участников опроса сказали, что они не будут участвовать в выборах или не знают за кого голосовать (в октябре 32%).

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