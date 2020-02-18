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На минувшей неделе в Пашиляйском зубровнике умер оставшийся без матери малыш. Он оказался в зубровнике после того, как он забрел в одну из усадеб Паневежского района. Результаты исследования показали, что это был детеныш застреленной на охоте самки.
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
Laisvėje gyvenantys Lietuvos stumbrai
© Romualdas Barauskas

Таковы предварительные данные генетического исследования, проведенного в университете им. Витаутаса Великого. Об этом 17 февраля вечером сообщил министр охраны окружающей среды Кястутис Мажейка.

"Что сейчас показывают генетические исследования, так это то, что это был детеныш застреленной самки. По возрасту малыша можно сказать, что навряд ли самка могла быть беременной. Детеныш был довольно небольшим, это видно по фотографиям", – сказал министр.

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Если эта информация подтвердится, то политику придется заплатить штраф в размере 36 600 евро.

"Слово за экспертами, но вероятнее всего штраф изменится, он увеличится, это факт", – сказал Мажейка.

Самка зубра была убита во время охоты 2 января.

В тот день состоялась охота, в которой принимали участие председатель парламентского Комитета по экономике социал-"трудовик" Римантас Синкявичюс, бывший европарламентарий социал-демократ Зигмантас Бальчитис, бывший депутат, глава кооператива Agroaves group Йонас Ягминас, главный акционер Grigeo Гинтаутас Пангонис, совладелец Biovelа Виргиниюс Кантаускас, основатель адвокатской конторы Ellex Valiūnas Роландас Валюнас, один из акционеров компании Fegda Арвидас Грибулис и т.д.

Член горсовета Утенского района "крестьянин" Йонас Слапшинскас признал, что во время охоты он по ошибке застрелил самку зубра, перепутав ее с кабаном. Слапшинскасу назначили штраф в размере 12 200 евро. "Крестьянин" заплатил его.

Обстоятельства охоты расследует Департамент охраны окружающей среды и правоохрана. Она выясняет, не было ли халатности в действиях инспекторов Паневежского района, расследовавших эту ситуацию.

Зубры в Литве внесены в список охраняемых видов.

ru.DELFI.lt
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