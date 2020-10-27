aA
Лидер Партии труда Виктор Успасских во вторник сообщил в фейсбуке, что результат его теста на коронавирус отрицательный.
Результат теста Успасских на коронавирус - отрицательный
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Чтобы опровергнуть все манипуляции: я получил ответ теста на COVID–19. Результат ОТРИЦАЕЛЬНЫЙ. Желаю всем здоровья и таких результатов", – писал политик.

Сначала он говорил, что не видит повода для тестирования, но потом сдал анализы.

Лидер ПТ до тестирования отреагировал на заявление журналиста Андрюса Тапинаса, будто тот мог заразиться от него: "Как от меня? Я там был 2,5 недели назад, за это время многое могло произойти. Но я сдам тест. Уже договорился, зарегистрировался".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Экс-президент Литвы: "крестьян" накрыла вторая волна коронавируса (24)

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...

Зрители заметили за спиной Успасских интересную деталь, она привлекла больше внимания, чем слова политика (21)

В выходные дни в социальных сетях стали распространять...

Журналист Андрюс Тапинас заболел коронавирусом (47)

В субботу вечером известный общественный деятель и...

Успасских в самоизоляции, проверяться на коронавирус не намерен (17)

Виктор Успасских находится в самоизоляции. Несмотря...

Исчезновение Виктора Успасских перед выборами озадачило и членов Партии труда (12)

Лидер Партии труда Виктор Успасских активно выражал...

TOP новостей

Глава Минздрава о новых запретах: ситуация сейчас совсем не такая, какой была весной (93)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Ученые: жесткий карантин из-за COVID-19 может потребоваться уже в ноябре (15)

В соответствии с самым пессимистичным сценарием, для...

Remigijus Šimašius Kristina Pocytė, Remigijus Šimašius

Мэр Вильнюса: действия правительства идут вразрез со здравым смыслом (49)

Со среды в Вильнюсе вступает в силу карантин. Мэр...

В Литве диагностировали 413 новых случаев коронавируса и 5 смертей (10)

По данным Национального центра общественного...

Лукашенко: протестующие перешли "красную линию" (76)

Беларусь начинает сталкиваться с террористическими...

|Maža didelių žinių kaina