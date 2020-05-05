aA
Пока одни радуются тому, что мобильные радары заставляют лихачей ездить медленнее, другим приходится платить штрафы. Литовская полиция сообщила, что мобильные радары работают без отдыха, а за 4 месяца этого года зафиксировали 78 806 случаев превышения скорости.
Greičio viršijimas
Greičio viršijimas

В прошлом году за 4 месяца было зафиксировано 40 946 случаев превышения допустимой скорости, а в этом, по данным на 26 апреля, зафиксировали столько, сколько до начала июля 2019 года.

Полиция информировала, что по мере потепления, количество лихачей выросло. Например, в январе скорость больше чем на 50 км/ч превысили 69, в марте 237 человек, а за неделю до конца апреля – 317.

Статьи по теме:
В Вильнюсе одновременно работают 7 мобильных радаров  (17)
Водители в Литве нашли "противоядие" против новых радаров  (49)

Несмотря на то, что представители Литовской полиции сказали, что данные о случаях максимального превышения скорости не собирают, все же многие водители превышают все допустимые лимиты. Например, в Каунасе водитель Audi мчался на скорости 197 км/ч там, где допустимая скорость составляет 90 км/ч. За такое нарушение грозит штраф в размере 550 евро и лишение прав на срок до 6 месяцев.

Еще один такой случай в апреле был зафиксирован в Клайпедском районе. На дороге Паланга-Клайпеда водитель легковушки мчался на скорости 255 км/ч, где допустимая скорость составляет 90 км/ч.

Полиция рекомендует не пытаться обмануть мобильный радар, поскольку независимо от количество полос и автомобилей на дороге он все равно вычисляет нарушителя скоростного режима. По словам полицейских, эти радары не боятся дождя, поэтому работают при любых погодных условиях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Зафиксированные радарами рекорды вызывают ужас: в Вильнюсе водитель мчался на скорости 185 км/ч (31)

Превышение допустимой скорости – одна из самых...

В Вильнюсе появится 30 новых радаров – никто не останется незамеченным (16)

После того как появились сообщения о том, где в Литве...

Мобильные радары как на ладони: карта радаров на всей территории Литвы (22)

В Литве стали устанавливать новые мобильные радары,...

TOP новостей

Жители Литвы могут выехать за границу: что важно знать (10)

В минувшую среду правительство Литвы упразднило...

Результат работы мобильных радаров в Литве: за 4 месяца столько нарушителей, сколько за полгода в прошлом (13)

Пока одни радуются тому, что мобильные радары...

Предложение Науседы: временное снижение подоходного налога  200 евро предлагает выплатить раньше

Для того чтобы страна восстановилась после вызванного...

Новейший прогноз синоптиков: май в Литве будет необычным (1)

В апреле уже показали себя первые по-летнему теплые дни,...

Над Литвой пройдут дождевые облака, похолодает

Во вторник над Балтийским морем установился...

|Maža didelių žinių kaina