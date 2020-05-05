В прошлом году за 4 месяца было зафиксировано 40 946 случаев превышения допустимой скорости, а в этом, по данным на 26 апреля, зафиксировали столько, сколько до начала июля 2019 года.

Полиция информировала, что по мере потепления, количество лихачей выросло. Например, в январе скорость больше чем на 50 км/ч превысили 69, в марте 237 человек, а за неделю до конца апреля – 317.

Несмотря на то, что представители Литовской полиции сказали, что данные о случаях максимального превышения скорости не собирают, все же многие водители превышают все допустимые лимиты. Например, в Каунасе водитель Audi мчался на скорости 197 км/ч там, где допустимая скорость составляет 90 км/ч. За такое нарушение грозит штраф в размере 550 евро и лишение прав на срок до 6 месяцев.

Еще один такой случай в апреле был зафиксирован в Клайпедском районе. На дороге Паланга-Клайпеда водитель легковушки мчался на скорости 255 км/ч, где допустимая скорость составляет 90 км/ч.

Полиция рекомендует не пытаться обмануть мобильный радар, поскольку независимо от количество полос и автомобилей на дороге он все равно вычисляет нарушителя скоростного режима. По словам полицейских, эти радары не боятся дождя, поэтому работают при любых погодных условиях.