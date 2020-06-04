Результат пандемии в Литве: стало больше людей трудоспособного возраста и безработных

"У нас наблюдается естественный прирост безработицы, а также небольшой рост числа людей трудоспособного возраста. Это обусловлено кризисом и пандемией, из-за которых в Литву вернулись некоторые наши граждане. В апреле уровень безработицы был 9,9%, сейчас - 11,8%. Сегодня после обеда было небольшое снижение – 11,6%", – рассказала Балнаносене.

Глава службы информировала, что в марте и апреле служба удовлетворила заявки 30 000 компаний в связи с выплатой субсидий, это касается 150 000 работников, которые находятся в простое. Общая сумма субсидий 80 млн. евро.

"Небольшая часть этих работников - иностранцы. В Вильнюсском округе таких работников 405, за них платят субсидии. Во всей Литве – до 1000. Основная причина (по которой иностранцев в простое немного), это та, что часть работников в марте-апреле отправили в неоплачиваемый отпуск, (…) чтобы они могли до карантина вернуться домой", – сказала Балнаносене.

По ее словам, представители компаний сказали, что максимальное количество работников из третьих стран вернулось на родину.

"Это в основном граждане Украины, Беларуси и России. Те, кто приехал издалека – Непала, США, Египта, остались, они находятся в простое или уже работают, если компании возобновили свою деятельность", – сказала глава Службы занятости.

Она констатировала, что процесс трудоустройства иностранцев в карантин практически остановился, поскольку не выдавались новые разрешения на работу. Это было связано с тем, что границы были закрыты. Однако выданные ранее разрешения во время карантина продлевали.

"До начала действия карантина, пока не было жесткого контроля на границах (с 16 марта по 31 мая он действовал), из третьих стран приехали 608 иностранцев", – сказала Балнаносене.

Она рассказала и о проблемах, которые проявились во время карантина.

"Появилось больше фальшивых разрешений на работу в Литве. (…) Если мы видим, что разрешение поддельное, о таких случаях информируем Службу расследования финансовых преступлений и прокуратуру. Наблюдается также тенденция нелегального труда. Мы сотрудничаем с Государственной инспекцией по труду, оцениваем ситуацию, реагируем, если выясняется такой факт, то разрешения упраздняют", – заметила специалист.